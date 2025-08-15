Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"
La justicia falló a favor del exfutbolista y este no dudo en celebrar su triunfo a través de historias de sus historias de Instagram.
Tras un litigio que se prolongó por varios años, la Segunda Sala Civil de Lima confirmó que Melissa Klug vulneró un acuerdo de confidencialidad firmado con Jefferson Farfán después de su separación. La sentencia obliga a la empresaria a pagarle al exfutbolista 300 mil dólares, cifra que supera el millón de soles, por referirse públicamente a aspectos de su vida personal con él. El fallo quedó firme luego de que la Corte Suprema declarara improcedente el recurso de casación presentado por la 'blanca de Chucuito'.
Poco después de conocerse la resolución, Farfán recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta. A través de sus historias de Instagram, el jugador publicó la frase: “No obtienes lo que deseas, obtienes lo que trabajas”. La publicación coincidió con el cierre definitivo del caso, que tuvo como origen entrevistas concedidas por Klug en 2017 y 2019, consideradas por el Poder Judicial como una violación reiterada del pacto de confidencialidad.
Jefferson Farfán gana juicio millonario contra Melissa Klug
El acuerdo de confidencialidad, suscrito tras la ruptura, buscaba preservar la intimidad y evitar exposiciones mediáticas. La justicia determinó que las declaraciones de Klug infringieron de manera reiterada lo pactado, sumando tres penalidades que alcanzan el monto total de 300 mil dólares. La demanda de Farfán incluyó también un pedido de 40 mil dólares adicionales por comentarios de terceras personas como Tilsa Lozano y Evelyn Vela, solicitud que el Poder Judicial rechazó por no encontrar vínculo directo con la relación.
El expediente regresó al Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, instancia encargada de ordenar la ejecución del fallo y el cobro correspondiente. Paralelamente, la influencer obtuvo una victoria en otro proceso contra Farfán, quien deberá abonarle 47,750 dólares por un acuerdo extrajudicial pendiente. Sin embargo, este triunfo no anula la obligación de pagar la sanción millonaria impuesta en el juicio por incumplimiento de confidencialidad.