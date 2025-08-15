Pamela López ofreció declaraciones a 'Magaly TV: La firme', donde se refirió a los rumores sobre una posible ruptura entre Christian Cueva y Pamela Franco. Estas especulaciones cobraron fuerza luego de que la mejor amiga de Franco afirmara que la cantante estaría sufriendo. Al parecer, la incomodidad de la artista estaría relacionada a la reciente acusación de López, quien aseguró que una persona del entorno de 'Aladino' habría intentado comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, lo que habría provocado tensiones en la relación.

Al respecto, Pamela López aprovechó para enviar un contundente mensaje a Pamela Franco. “Uno elige dónde estar, uno sabe perfectamente. A estas alturas de mi vida, y a estas alturas de las circunstancias, cada uno sabe quién es quién”, expresó con firmeza. Además, en medio de los rumores, llamó la atención que la cantante de cumbia eliminara de sus redes sociales las fotografías que tenía junto a Christian Cueva.

Pamela López arremetió contra Christian Cueva y Pamela Franco

En sus declaraciones al programa de Magaly, Pamela López se refirió a las reiteradas infidelidades que sufrió a lo largo de su relación con Christian Cueva. Además, dejó entrever que la cantante de cumbia debe asumir las consecuencias de haber iniciado una relación formal con él. “El mitómano, el infiel descansa, más nunca cambia. Así que bueno, cada quien decide en dónde estar, y qué bueno que yo ya no estoy en ese lugar”, declaró con contundencia, dando a entender que se siente liberada tras alejarse de esa situación.

Esto no fue todo, pues la madre de los hijos de Christian Cueva también se dirigió a Pamela Franco, actual pareja del jugador y con quien él tuvo un vínculo extramatrimonial años atrás. En sus palabras, dejó entrever que la cantante podría estar viviendo una situación parecida a la que ella enfrentó durante su relación con el futbolista. “Ojalá que la vida, pues, no la castigue, ¿no? Como me castigó a mí de esa manera, con un padre tan irresponsable, tan narcisista”, expresó con tono irónico.

Christian Cueva habría llamado a novio de Pamela López

Según Pamela López, su aún esposo, Christian Cueva, habría intentado comunicarse insistentemente con su actual pareja, Paul Michael. En una conversación con el programa ‘Amor y fuego’, la trujillana aseguró que el futbolista del Emelec habría llamado en cinco ocasiones al número de su novio, aparentemente en estado de ebriedad.

"Temo lo peor", comentó López, quien también indicó que Cueva habría actuado a través de un intermediario identificado como ‘Mariño’, uno de sus amigos más cercanos, con quien estaría viviendo en Ecuador.

Ante estas acusaciones, Christian Cueva no tardó en pronunciarse. A través de sus redes sociales, negó rotundamente lo dicho por Pamela López y anunció que tomará acciones legales. “No es cierto lo que se ha dicho. Tomaré las medidas correspondientes para defenderme”, expresó en una de sus historias de Instagram. Cabe recordar que ambos mantienen actualmente una disputa legal por la manutención de sus tres hijos.