Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Pamela López, animadora de eventos y exesposa del futbolista Christian Cueva, respondió contundentemente a las declaraciones de su exmarido, quien anunció que tomaría medidas legales tras sus recientes acusaciones. López había revelado en el programa 'Amor y Fuego' que su actual pareja, Paul Michael, recibió varias llamadas provenientes de un número ecuatoriano, presuntamente vinculado a un amigo cercano del futbolista.

En una conversación franca con los conductores del programa, Pamela López relató que la voz del interlocutor en esas llamadas coincidía con la de Christian Cueva, aunque no quiso confirmar si efectivamente era él quien se comunicaba. "No voy a confirmar que es el papá de mis hijos para no involucrarme en un tema legal, pero si no es él, su voz era el indicio, exactamente la misma voz. Y si vas actuar notarialmente, aquí estoy, parada y sin polo", afirmó tajante.

Pamela López dice que el número le pertenece a un hombre conocido como 'Mariño'

Según López, el número ecuatoriano que contactó a Paul Michael pertenece a un hombre conocido como 'Mariño', un antiguo amigo de Cueva que, según ella, había dejado de hablarle tras ciertos conflictos entre ambos. "Él le presentó a la Pinocha en su casa y actualmente viven juntos en Ecuador", añadió, refiriéndose a una relación pasada que habría causado fricciones entre ellos.

La animadora también detalló que, tras escuchar un mensaje de voz del número, reconoció a Cueva. "Decía, con voz aparentemente ebria, 'este es mi nuevo número, tío, cambié de número, contesta'... me preocupa porque no espero nada bueno", comentó, visiblemente preocupada.

Christian Cueva respondió en sus redes sociales a Pamela López

Ante estas afirmaciones, Christian Cueva no tardó en reaccionar. A través de un comunicado en sus historias de Instagram, el futbolista rechazó tajantemente las acusaciones de su exesposa y anunció que tomará las medidas legales correspondientes. "A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa de 'Amor y Fuego', por ello, tomaré las acciones legales respectivas", expresó Cueva.