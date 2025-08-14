HOYSuscripcion LR Focus

Pamela López responde fuerte a Christian Cueva tras carta notarial por supuesta llamada a Paul Michael: “Siempre con la verdad”

Pamela López respondió públicamente a Christian Cueva tras recibir una carta notarial, luego de acusarlo de contactar a su pareja Paul Michael.

Pamela López responde a las medidas legales de Christian Cueva. Foto: Composición LR/AméricaTV/Difusión
Pamela López se defendió con todo tras recibir una carta notarial de su aún esposo, Christian Cueva, luego de que lo acusara de contactar a su actual pareja, Paul Michael. Según la trujillana, el futbolista habría realizado llamadas y enviado mensajes a través de personas de su entorno desde Ecuador, situación que desató una nueva confrontación pública entre ambos.

Lejos de quedarse en silencio, Pamela respondió desde sus redes sociales y compartió videos sobre el nuevo abogado de ‘Aladino’. “Si tengo que lidiar y defenderme de este tipo de personas, lo haré siempre con la verdad”, escribió, acompañando sus palabras con un emoji de nariz grande, insinuando que Christian Cueva miente. El mediocampista peruano, en cambio, negó las acusaciones, las calificó como falsas y exigió que la madre de sus tres hijos se rectifique.

PUEDES VER: Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

Pamela López responde. Foto: Instagram

Pamela López desafía a Christian Cueva a través de las redes sociales

Aunque evitó señalar de forma directa al padre de sus hijos para no exponerse a consecuencias legales, Pamela López reafirmó su versión sobre la presunta llamada que habría hecho un intermediario de Cueva identificado como Mariño. “No voy a confirmar que es el papá de mis hijos para no meterme en un tema legal, pero si no es él (la persona que llamó) su voz era el indicador, exactamente la misma voz. Y si vas a actuar notarialmente, aquí estoy, parada y sin polo”, dijo, mostrándose desafiante.

Además, en redes sociales, la trujillana generó sorpresa al compartir la medida que el propio Christian Cueva anunció en su contra, informando que contrató al Estudio Jurídico Villaverde, dirigido por Zamir Villaverde.

Pamela también compartió un reportaje de ‘Cuarto Poder’ que exponía antecedentes de Zamir Villaverde por presuntos actos de corrupción y un incidente en el que habría impedido a un hombre entrar a su vivienda. Con ello, la animadora e influencer respondió al anuncio legal de ‘Aladino’, poniendo en duda la trayectoria e insinuando posibles influencias de su abogado.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y el exorbitante monto en dólares que le debe a Melissa Klug: justicia le da plazo máximo de 10 días

¿Pamela Franco y Christian Cueva terminaron su relación? Cantante toma radical decisión

En medio del nuevo conflicto legal entre Christian Cueva y Pamela López, la cantante Pamela Franco, actual pareja del futbolista, sorprendió al eliminar de su cuenta de Instagram las fotos en las que aparecía junto a él.

El conductor Kurt Villavicencio, en 'Todo se filtra', señaló que la cumbiambera estaría muy molesta por las recientes acusaciones de Pamela López contra Cueva, a quien habría señalado de llamar a su actual pareja. “Ella estaría muy disgustada por lo que ha hecho Cueva y por eso ha borrado sus fotos, pero también hay rumores de que habrían terminado”, expresó. Hasta el momento no hay confirmación oficial de una ruptura; sin embargo, las señales en redes sociales apuntan a un distanciamiento.

