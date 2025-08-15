La cantante Pamela Franco ha compartido en sus redes sociales que se encuentra entrenando en un Smart Fit en Argentina, junto a su amiga e influencer Veronica Privatc, luego de que el programa 'Todo se filtra' revelara que borró todas las fotos de su cuenta de Instagram en las que aparecía con Christian Cueva. Esto ha generado especulaciones entre sus seguidores sobre un posible final de su relación, aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial al respecto.

De acuerdo con el conductor Kurt Villavicencio de 'Todo se filtra', Franco tomó la drástica decisión de eliminar las fotos en las que aparecía junto a Cueva, lo que podría deberse a las acusaciones de Pamela López contra el futbolista y padre de sus hijos. “Ella estaría muy disgustada por lo que ha hecho Cueva y por eso ha borrado sus fotos, pero también hay rumores de que habrían terminado”, expresó el presentador.

Las acusaciones, sumadas a la reacción de Franco en sus plataformas digitales, han desatado toda una ola de especulaciones sobre el futuro de la relación entre la artista y el jugador de fútbol.

Pamela Franco se va del Perú

PUEDES VER: Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

Christian Cueva y las llamadas al novio de Pamela López, Paul Michael

La controversia en torno a Christian Cueva surgió a raíz de una fuerte declaración de Pamela López, quien afirmó que el futbolista intentó contactar insistentemente a Paul Michael, su actual pareja. En una entrevista, reveló que Cueva la habría llamado al menos cinco veces, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

"Temo lo peor", comentó López, quien señaló que los mensajes y llamadas la sorprendieron por completo. Además, indicó que Cueva no actuó solo, sino con la ayuda de un amigo suyo, identificado como "Mariños", quien, según López, viviría con el futbolista en Ecuador.