HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     
Espectáculos

Vanessa Pumarica confirma distanciamiento con Pamela Franco tras hacer advertencia sobre Christian Cueva: “Su decisión”

Vanessa Pumarica contó en 'América hoy' que se encuentra distanciada de Pamela Franco, quien optó por alejarse en medio de los rumores sobre posible crisis con Christian Cueva.

Pamela Franco y Vanessa Pumarica ya no serían amigas. Foto: Composición LR/Difusión/Andina
Pamela Franco y Vanessa Pumarica ya no serían amigas. Foto: Composición LR/Difusión/Andina | difusión/andina

Vanessa Pumarica confirmó en una entrevista para ’América hoy’ que actualmente está distanciada de Pamela Franco, su mejor amiga y a quien defendió en múltiples ocasiones, incluso frente a la expareja de Christian Cueva, Pamela López, actuando como una especie de vocera. Según contó, la cantante de cumbia habría optado por mantener su distancia, decisión que llega en medio de rumores de crisis en la relación entre Cueva y Franco.

La separación entre ambas se habría dado después de que Pumarica declarara que su amiga estaría atravesando un momento difícil y le aconsejara “replantear” su situación, luego de que supuestamente ‘Aladino’ habría enviado a un amigo de confianza a llamar a Paul Michael, actual pareja de Pamela López. “Prefiero no hablar de ella porque yo ahora no sé nada de su vida y la verdad prefiero mantenerme al margen de lo que pase”, expresó en un mensaje para el magazine de América TV.

PUEDES VER: Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: 'Uno elige dónde estar'

lr.pe

¿Vanessa Pumarica y Pamela Franco se pelearon por culpa de Christian Cueva?

Al ser consultada sobre su distanciamiento con la cantante de cumbia, Vanessa Pumarica aclaró que no se trató de una pelea. Sin embargo, enfatizó en su carácter frontal, lo que deja entrever que podría haberse generado una diferencias de opiniones. “Yo me caracterizo por ser una persona súper fuerte y sin filtros y, si tengo que apechugar, apechugo. Algo que quede claro: yo no me he peleado con Pamela para nada, el cariño y el respeto siempre van a estar ahí”, sostuvo.

Asimismo, reveló que fue Pamela Franco quien decidió alejarse. “El distanciamiento también es bueno y válido y, si ella decidió alejarse, es aceptable su decisión”, comentó. La amiga de la cumbiambera no tuvo más opción que aceptar su elección. “Por supuesto que duele, soy un ser humano, pero si ella tomó esa decisión yo respeto y simplemente doy un paso al costado y entrego mi cariño y mi amor a quienes lo valoran”, expresó con visible tristeza.

Lo que más llamó la atención fue su reacción al ser consultada directamente por el futbolista Christian Cueva. “Como dice el refrán, ‘calladita te ves más bonita’”, respondió, dejando abierta la especulación de que ‘Aladino’ podría haber influido en el fin de su amistad con Franco.

Durante la conversación, la conductora Janet Barboza recordó que a Christian Domínguez, expareja de la cantante, no le agradaba la cercanía de Pumarica, y sugirió que podría suceder lo mismo con Cueva. Por su parte, Edson Dávila opinó que la exmejor amiga de Pamela Franco pudo haberle dado un consejo que no fue bien recibido por el jugador.

Notas relacionadas
Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

LEER MÁS
Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

LEER MÁS
Abogada de Pamela López se 'burla' de Pamela Franco tras respuesta a carta notarial: "¿Dignidad? ¿Honor?"

Abogada de Pamela López se 'burla' de Pamela Franco tras respuesta a carta notarial: "¿Dignidad? ¿Honor?"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las polémicas entrevistas por las que Melissa Klug debe pagarle S/1 millón a Jefferson Farfán tras faltar a acuerdo de confidencialidad

Las polémicas entrevistas por las que Melissa Klug debe pagarle S/1 millón a Jefferson Farfán tras faltar a acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Tony Rosado lanza fuerte insulto contra Jefferson Farfán y Magaly Medina advierte: "A él le encanta tanto enjuiciar"

Tony Rosado lanza fuerte insulto contra Jefferson Farfán y Magaly Medina advierte: "A él le encanta tanto enjuiciar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota