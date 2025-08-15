Vanessa Pumarica confirmó en una entrevista para ’América hoy’ que actualmente está distanciada de Pamela Franco, su mejor amiga y a quien defendió en múltiples ocasiones, incluso frente a la expareja de Christian Cueva, Pamela López, actuando como una especie de vocera. Según contó, la cantante de cumbia habría optado por mantener su distancia, decisión que llega en medio de rumores de crisis en la relación entre Cueva y Franco.

La separación entre ambas se habría dado después de que Pumarica declarara que su amiga estaría atravesando un momento difícil y le aconsejara “replantear” su situación, luego de que supuestamente ‘Aladino’ habría enviado a un amigo de confianza a llamar a Paul Michael, actual pareja de Pamela López. “Prefiero no hablar de ella porque yo ahora no sé nada de su vida y la verdad prefiero mantenerme al margen de lo que pase”, expresó en un mensaje para el magazine de América TV.

¿Vanessa Pumarica y Pamela Franco se pelearon por culpa de Christian Cueva?

Al ser consultada sobre su distanciamiento con la cantante de cumbia, Vanessa Pumarica aclaró que no se trató de una pelea. Sin embargo, enfatizó en su carácter frontal, lo que deja entrever que podría haberse generado una diferencias de opiniones. “Yo me caracterizo por ser una persona súper fuerte y sin filtros y, si tengo que apechugar, apechugo. Algo que quede claro: yo no me he peleado con Pamela para nada, el cariño y el respeto siempre van a estar ahí”, sostuvo.

Asimismo, reveló que fue Pamela Franco quien decidió alejarse. “El distanciamiento también es bueno y válido y, si ella decidió alejarse, es aceptable su decisión”, comentó. La amiga de la cumbiambera no tuvo más opción que aceptar su elección. “Por supuesto que duele, soy un ser humano, pero si ella tomó esa decisión yo respeto y simplemente doy un paso al costado y entrego mi cariño y mi amor a quienes lo valoran”, expresó con visible tristeza.

Lo que más llamó la atención fue su reacción al ser consultada directamente por el futbolista Christian Cueva. “Como dice el refrán, ‘calladita te ves más bonita’”, respondió, dejando abierta la especulación de que ‘Aladino’ podría haber influido en el fin de su amistad con Franco.

Durante la conversación, la conductora Janet Barboza recordó que a Christian Domínguez, expareja de la cantante, no le agradaba la cercanía de Pumarica, y sugirió que podría suceder lo mismo con Cueva. Por su parte, Edson Dávila opinó que la exmejor amiga de Pamela Franco pudo haberle dado un consejo que no fue bien recibido por el jugador.