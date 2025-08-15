'El valor de la verdad' sorprendió a todos al anunciar un sorpresivo cambio. En lugar de presentar a Samahara Lobatón, quien estaba anunciada para el 17 de agosto, el programa confirmó que la participante de la próxima edición será Suheyn Cipriani. La modelo, que ya estuvo anteriormente en el famoso “sillón rojo”, regresará esta vez en una edición especial para revelar nuevos episodios de su relación con su madre.

Este repentino cambio generó diversas reacciones en redes sociales. Muchos usuarios mencionaron a Jefferson Farfán, expareja de Melissa Klug, insinuando que habría influido para evitar la participación de Samahara Lobatón, ya que se esperaba que ella confesara detalles sobre sus relaciones con Ivana Yturbe, Darinka Ramírez, Delany López y Xiomy Kanashiro.

Usuarios reaccionan al sorpresivo cambio de Samahara Lobatón por Suheyn Cipriani en 'EVDLV'

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar tras la publicación del video promocional de 'El valor de la verdad', en el que se presenta a Suheyn Cipriani como la participante de una edición especial en reemplazo de Samahara Lobatón. La noticia generó sorpresa, ya que la influencer era la figura inicialmente anunciada para el programa.

Muchos internautas mencionaron a Jefferson Farfán y mencionaron que el exfutbolista habría enviado una carta notarial a Samahara Lobatón para evitar que se emitan sus declaraciones. “¿Ganó Farfán?”, “mandaron carta notarial o demanda a Samahara” y “por TikTok vi que el domingo lo que iba a salir de Samahara fue cancelado porque iba a salir obviamente de Farfán”, fueron algunas de las reacciones que aparecieron en la publicación de Beto Ortiz.

Publicación de Beto Ortiz. Foto: captura Instagram

Las confesiones de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'

Samahara Lobatón se presentaría este 17 de agosto en 'El valor de la verdad'. Entre sus confesiones resalta las que hizo sobre Jefferson Farfán, expareja de su madre, así como detalles inéditos de su relación y amistad con Ivana Yturbe. En el primer avance, la influencer sorprendió al afirmar que el exfutbolista habría intentado “armar” un ampay contra su pareja, Bryan Torres, para alejarlo de ella.

“Ivana y yo éramos uña y mugre. Ella nunca me dijo ‘yo estoy saliendo con él’, me lo ocultó al comienzo. Porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos. Lo que hace la calentura y el amor”, confesó la influencer sobre la relación oculta que tenía el exfutbolista con Ivana Yturbe, romance que ella no se enteró y fue la razón por la que se debilitó su amistad con la modelo.