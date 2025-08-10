Suheyn Cipriani protagonizó un desgarrador momento en ‘El valor de la verdad’ al confesar que la pareja de su madre abusó de ella cuando tenía siete años. Sin embargo, lo más impactante fue que su padre, Christian Cipriano, quien la acompañó en el sillón blanco, se enteró en ese mismo instante de lo que había vivido su hija.

Al ver que el papá estaba completamente destrozado, el presentador Beto Ortiz detuvo su programa para que la reina de belleza calme a su progenitor y le dé un abrazo. “Deberías darle un abrazo porque la está pasando mal”, le sugirió el conductor.

En un inicio, Suheyn no quiso, explicando que temía que la situación empeoraría: “Si me acerco me voy a romper en pedazos. Él se enteró de algo muy doloroso y no me gusta que sufra”, expresó. Sin embargo, finalmente decidió acercarse y se dio un conmovedor abrazo con su padre. “No llores, pa”, intentaba consolarlo.