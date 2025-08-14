La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán ha vuelto a acaparar la atención mediática luego de que Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, hiciera revelaciones inesperadas sobre el exfutbolista durante su participación en el programa ‘El valor de la verdad’. Mientras las declaraciones de la hija de Melissa Klug generan controversia en redes, la bailarina decidió pronunciarse indirectamente a través de sus plataformas digitales, reafirmando su vínculo sentimental con el popular ‘10 de la calle’.

La integrante de 'La Casa de la Comedia' utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video junto a Farfán, en la que luce el anillo que él le regaló, acompañado de un mensaje que resalta la importancia del 14 de febrero para ambos.

Xiomy Kanashiro presume a Jefferson Farfán

En medio del escándalo mediático, Xiomy Kanashiro optó por no hacer declaraciones directas sobre las afirmaciones de Samahara Lobatón, pero sí quiso enviar un mensaje claro sobre el estado actual de su relación. “Y entonces llegó el 14 de febrero y comenzó nuestra historia”, fue el mensaje que acompañó la fotografía donde aparece junto a Jefferson Farfán, dejando en evidencia que ambos mantienen una relación sólida, pese a los rumores y tensiones recientes.

La publicación no solo confirma que la relación sigue vigente, sino que también muestra una imagen íntima de la pareja celebrando el Día de San Valentín, lo que despeja las dudas que se habían generado tras las confesiones en televisión. Además, la actriz aclaró a través de sus historias que actualmente no se encuentra en Lima, sin brindar más detalles sobre su ubicación o motivos del viaje.

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre Jefferson Farfán en 'El valor de la verdad'?

Durante su participación en el programa 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón fue consultada por Beto Ortiz sobre los vínculos sentimentales de Jefferson Farfán con Delany López, Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez, todas ellas vinculadas al exdeportista en distintos momentos.

“¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?”, preguntó Ortiz. “Ese fue el proceso de las tres juntas (Delany, Darinka y Xiomy)”, respondió Samahara con contundencia.

La declaración breve, pero reveladora, insinuaría una aparente superposición en las relaciones sentimentales del exjugador. Aunque hasta la fecha no se han confirmado cronologías específicas, los dichos de la influencer han reavivado las especulaciones sobre la vida amorosa de Farfán.