Espectáculos

¿A qué hora ver ‘El valor de la verdad’ en vivo con Samahara Lobatón?

La influencer Samahara Lobatón será la nueva invitada de 'El valor de la verdad' este domingo 17 de agosto. Descubre a qué hora ver sus confesiones sobre Jefferson Farfán, Ivana Yturbe y Youna.

El episodio con Samahara Lobatón se estrena el 17 de agosto. Foto: Panamericana TV
El episodio con Samahara Lobatón se estrena el 17 de agosto. Foto: Panamericana TV

La influencer Samahara Lobatón será la próxima invitada de ‘El valor de la verdad’, en una edición que se transmitirá este domingo 17 de agosto a las 10:00 p.m. (hora peruana) bajo la conducción de Beto Ortiz. El primer avance del programa ya ha generado gran expectativa entre los televidentes.

La hija de Melissa Klug promete impactar con revelaciones sobre Jefferson Farfán, quien fue su figura paterna por varios años, y la relación que él mantuvo con Ivana Yturbe. Además, explicará la polémica intención de Farfán de generar un “ampay” para interferir en su relación con Bryan Torres y varios momentos desconocidos de su relación con Youna, el padre de su primera hija. Los seguidores podrán seguir su participación a través de Panamericana TV.

lr.pe

Horario de El valor de la verdad con Samahara Lobatón en Perú

Samahara Lobatón regresará a la televisión este domingo 17 de agosto con su esperada participación en ‘El valor de la verdad’, a partir de las 10:00 p.m., inmediatamente después de Panorama, por Panamericana Televisión (Canal 5). La influencer promete sorprender con fuertes confesiones sobre su vida personal y familiar.

La duración del programa dependerá de cuántas preguntas decida responder, por lo que la emisión podría extenderse hasta dos horas. Además, si responde las 21 preguntas del programa, la hija de Melissa Klug podría llevarse el premio mayor de S/50.000. Los televidentes podrán seguirla tanto por televisión abierta y cable como en vivo a través del canal oficial de YouTube del programa, ideal para quienes estén fuera del país o prefieran verlo en línea.

¿A qué hora ver El valor de la verdad con Samahara Lobatón en Latinoamérica?

Aunque el programa está dirigido principalmente al público peruano, quienes se encuentren en el extranjero también podrán seguirlo en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de 'El valor de la verdad'. Solo deberán tener en cuenta la diferencia horaria para no perderse ningún detalle.

  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Samahara Lobatón en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Samahara Lobatón en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador: 9.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Samahara Lobatón en Chile, Bolivia y Venezuela: 11.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Samahara Lobatón en Brasil y Argentina: 12.00 a. m.

Los seguidores de Samahara Lobatón podrán seguir los momentos más impactantes del programa en las cuentas oficiales de Instagram y TikTok de ‘El valor de la verdad’, e interactuar en X (antes Twitter) con el hashtag oficial. Los mejores comentarios aparecerán durante la transmisión, mientras la influencer da sus declaraciones más impactantes.

