Espectáculos

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

El actor recordó cómo el destino lo unió a la recordada Mafer de '1000 oficios', con quien hoy comparte más de 15 años de matrimonio. Ella dejó la televisión para dedicarse a su verdadera vocación.

César Ritter tiene 2 hijos con Mafer de '1000 oficios'. Foto: composición LR/difusión/Todo Good
César Ritter tiene 2 hijos con Mafer de '1000 oficios'. Foto: composición LR/difusión/Todo Good

César Ritter, recordado por su papel en 'Así es la vida', sorprendió al revelar detalles sobre su esposa, Cecilia Rospigliosi, quien interpretó a Mafer en la serie '1000 oficios', que culminó en 2004. Fue precisamente en esa producción donde se conocieron y luego de años se volvieron a reencontrar. El actor contó que Cecilia decidió alejarse por completo de la televisión para dedicarse a su verdadera vocación: la psicología, carrera en la que ahora se desempeña con éxito.

El actor lleva 15 años de casados con la popular Mafer y son padres de dos hijos. Durante su participación en el podcast 'Good Time', Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe quedaron sorprendidos al enterarse de que la recordada actriz es su pareja. “Éramos siempre muy amigos. Yo pensé que jamás me iba a dar bola, y fue así, porque ahí no me dio bola… Se retiró completamente de la tele, estudió psicología”, relató César Ritter.

PUEDES VER: Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

lr.pe

César Ritter da detalles de su relación con Mafer de ‘1000 oficios’ y a qué se dedica

El programa mostró una imagen irónica que César Ritter publicó en sus redes sociales, haciendo referencia al destino que lo llevó a convertirse en pareja de la actriz Cecilia Rospigliosi. “Yo: ‘Mira hijo, él era ‘Memo’, mi mejor amigo, y ella su novia, Mafer. Tu mamá, mi hijo’”, escribió el actor, sorprendiendo a los conductores del podcast. Con humor, añadió: “Tenía que sacar su doctorado. Entonces me eligió a mí, mentira (risas)… Es psicóloga vocacional, psicóloga clínica y nos juntamos mucho después. Ahora llevamos más de 15 años juntos y tenemos dos hijos”.

En 1000 oficios, Mafer era una joven adinerada que llegaba al barrio de San Efraín, en el distrito de Magdalena del Mar, y se enamoraba de ‘Memo’, interpretado por Michael Finseth, mejor amigo de ‘Lalo’, personaje de César Ritter. La historia de amor del actor inició con una amistad que después de años se consolidó en una relación que hasta ahora perdura.

PUEDES VER: Alexandra Hörler revela que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

lr.pe

César Ritter cuenta cómo se reencontró con Cecilia Rospigliosi

La exactriz Cecilia Rospigliosi y César Ritter contó en una entrevista anterior ('Moloko Podcast') qué después de tiempo se reencontró con la popular Mafer por el Larco Herrera, lugar donde ella hacía su internado. “Mafer era mi amor platónico, pero pensaba que no había forma. No me imaginaba”, dijo César Ritter en 1999. “Éramos muy amigos. Pero no me pasaba por la cabeza (pretenderla)”, confesó.

“Mucho después, me la encuentro. Ella estaba haciendo su internado en el Larco Herrera, porque es psicóloga, entonces yo la veo con su bata. Me pregunté qué estará grabando. Me acerqué y comenzamos a conversar un buen rato. De ahí empezó todo”, recordó, ya que cuando eran amigos no tenía esperanzas de formar una relación con la exactriz.

