Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

El momento fue compartido en TikTok por su hijo, quien destacó la reacción divertida de su madre al revisar el comprobante.

"Habla como mi mamá", bromearon usuarios en redes sociales.
"Habla como mi mamá", bromearon usuarios en redes sociales. | Foto: composición LR/@mayormentepiero/TikTok

Una peruana se llevó una sorpresa tras su visita a Las Vegas en Estados Unidos. Su experiencia fue compartida por su hijo, quien no tardó en cuestionar el excesivo cobro. La historia fue compartida en TikTok, donde usuarios reaccionaron con bastante humor y otros bromearon sobre la reacción de la progenitora.

El exagerado precio de una botella de agua en Las Vegas sorprende a peruana

De acuerdo al clip viral en la cuenta mayormentepiero, una madre peruana que visitó Las Vegas vivió una inesperada situación tras revisar la cuenta en el lujoso hotel Bellagio Resort & Casino. Todo parecía normal hasta que, al detallar el consumo, notó que le cobraron 24 dólares (S/84) por una simple botella de agua. "Casi me da un patatús", indicó.

PUEDES VER: Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

lr.pe

La peruana no se percató del precio en el momento de la compra, pero al revisar el recibo, el monto le pareció desproporcionado. Su reacción fue compartida en TikTok, donde generó cientos de comentarios.

Usuarios reaccionan con humor sobre botella de agua en Las Vegas

Como era de esperarse, usuarios tomaron con bastante humor el caso y por la respuesta de la mujer, quien a pesar de estar enojada, no perdió la chispa peruana.

PUEDES VER: Peruano canta 'Cervecero' al pie de la Torre Eiffel y turistas se ponen a bailar: "¿Así sin su chelita?"

lr.pe

"Así sea agua de caño es bien sabido que los hoteles cobran caro por los refrigerios que te dan ellos, y encima agua Fiji es premium", "Habla como mi mamá", "Me pasó lo mismo en Cancún", "A mí me pasó lo mismo en el aeropuerto, pagué y vi que salió 8 dólares por poquita agua, reaccioné como ella", "Si soy", "Amo", reaccionaron usuarios.

