A través de su cuenta de TikTok, la exproductora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena, difundió información sobre el programa 'América hoy'. En un video, indicó que el espacio televisivo no se emite en vivo, sino grabado y que el equipo retomaría actividades el 4 de agosto. Sin embargo, precisó que solo regresarían tres integrantes, ya que una de ellas habría decidido renunciar.

Según sus declaraciones, la persona que dejaría el formato sería Valeria Piazza, a quien, de acuerdo con Lorena, le habrían dirigido comentarios como: "Ay, que tú no estás bien enterada", "Tienes que saber lo que hablas" y "No nos puedes hacer quedar mal". Estas expresiones, según la tiktoker, habrían generado un ambiente incómodo para la también modelo.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre la permanencia de Valeria Piazza?

En ese contexto, Gisela Valcárcel se pronunció mediante sus redes sociales para responder consultas de sus seguidores. Ante la pregunta sobre '¿Por qué sacaron a Valeria Piazza?', la exconductora de televisión señaló que esa información no era cierta y remarcó que nunca le retiraron del programa.

"Voy a contestar todas las preguntas, pero hay una. ¿Por qué sacaron a Valeria Piazza? Noticia fake, ¿de dónde viene? Del enemigo. Eso no es verdad. Nunca la sacaron. Tengan buen domingo. Voy a seguir respondiendo más tarde”, remarcó.

Valeria Piazza no continuaría en el programa 'América hoy', según Pati Lorena

Pati Lorena enfatizó que el contrato de Piazza era por pocos meses y requería renovación, pero la exMiss Perú habría optado por no firmar nuevamente debido a la presión que, presuntamente, recibió de sus compañeras. Por otra parte, Lorena manifestó que la presencia de la modelo en el espacio televisivo durante agosto no estaría confirmada.

“Dicen que le empezaron a hacer mucha carga. Le decían cosas como: ‘Ay, que tú no estás bien enterada’, ‘Tienes que saber lo que hablas’, ‘No nos puedes hacer quedar mal’. Ella no va a renovar su contrato. Solo tenía contrato por unos cuantos meses y debía renovarlo. Iba a hacerlo, pero, las otras le están haciendo mucha carga, prefiere irse”, explicó.

Aseguró que una de las productoras tendría interés en que continuara, aunque al menos dos miembros del elenco no estarían de acuerdo con su permanencia. Incluso, según la información difundida, le habrían sugerido reducir sus intervenciones durante las grabaciones.

“Ya verán en agosto la Valerita no regresa. Bueno, a menos que la convenzan, porque dicen que Gisela sí la quiere. Pero hay dos hermanastras que no la quieren. Incluso le habrían dicho: ‘solamente habla cuando te pregunten. ¿Cómo va a ser eso’”?, remarcó.