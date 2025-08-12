HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

'Cholo Mena' se pronuncia tras crítica de youtuber iOA a su chifa: "Me gusta mejorar, pero él no sabe el concepto"

Luego de que se viralizara los polémicos comentarios de iOA sobre el restaurante del 'Cholo Mena', el youtuber peruano no dudó en referirse sobre el tema y aclarar que, aunque está acostumbrado a las críticas, las declaraciones del influencer fueron hechas con mala intención.

Cholo Mena aclara temática de su restaurante tras polémico comentario de youtuber iOA.
Cholo Mena aclara temática de su restaurante tras polémico comentario de youtuber iOA. | Foto: composición LR/YouTube/TikTok

En un video reciente, el youtuber iOA visitó el chifa de Cholo Mena para degustar los platillos más famosos del lugar. Sin embargo, sus comentarios terminó generando polémica en redes sociales al comparar la comida del restaurante con la de un establecimiento de fastfood conocido en el Perú. Ante esta situación, el integrante de 'Good Floro', en una entrevista con Henry Spencer, decidió hablar sobre el tema y exponer su opinión al respecto.

Según menciona el creado de contenido, aunque reconoce que sus platillos no siempre será del agrado de todo el público; los comentarios hechos por el youtuber iOA fueron malintencionada y realizados sin conocer realmente la temática de su restaurante, ya que este busca fusionar lo peruano con lo oriental. Además, señaló que, tras el incidente, muchos streamers han comenzado intensificar la situación, llegando a convertirlo en un show mediático.

¿Qué dijo el 'Cholo Mena' sobre los comentarios del youtuber iOA hacia su restaurante?

El creado de Fumanchú y youtuber explicó que su colega iOA llegó sin conocer la temática del restaurante. Sin embargo, lo que causó incomodidad en el conductor del podcast 'Good Floro' fue que dichos comentarios negativos fueron mal intencionados.

"Yo lo vi en mala onda. Su manera de expresarse, y lo digo en cabeza fría, porque me gustan las críticas y me gusta mejorar, pero lo sentí (malintencionado) No sabe que el concepto. Entró pensando que iba a encontrar sopa wantán con chijaukay y no. Entiendo que empezó mal porque no sabía el concepto, pero después sentí mala vibra, y eso fue lo que me jodio. Ahora veo que está hablando por todos lados (...) Él es el único creado de contenido que me ha tirado tierra", señaló el youtuber.

Asimismo, indicó que tras la polémica, muchos usuarios lo han tildado como 'hipócrita' pues ahora le toca recibir las críticas, pues como se recuerda se volvió conocido por sus reseñas a restaurantes. Sin embargo, aclaró que nunca ha realizado juicios destructivos a negocios, sino que siempre ha mantenido un perfil diferente.

"Ahora te toca ser criticado. Tú que criticas restaurantes y los haces mie***. Yo en ocho años, ¿en qué momento lo he hecho?", explicó.

