El programa 'Ponte en la cola' difundió un video de Yahaira Plasencia compartiendo el mismo espacio con Maialén Farfán, hija mayor del exfutbolista Jefferson Farfán. La escena no tardó en despertar curiosidad, pues la joven de 20 años, mantiene una relación cercana con Xiomy Kanashiro, actual pareja de su padre.

“Ambas son amigas" y "Se tienen cariño”, fueron algunos de los mensajes por los usuarios en redes sociales por la cercanía de ambas, ya que la salsera fue expareja de Jefferson Farfán y ahora tiene una relación con la Xiomy Kanashiro.

Yahaira Plasencia y la hija mayor de Farfán se divierten en discoteca

El registro mostrado por el programa de espectáculos dejó ver a Yahaira Plasencia disfrutando de la noche con su habitual energía y carisma. Vestida para la ocasión, la intérprete bailó y cantó en compañía de su amiga íntima Paula Arias, líder y dueña de la orquesta ‘Son Tentación’.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, a pocos metros de ellas, se encontraba Maialén Farfán, disfrutando de la velada en la misma área VIP. La cercanía física y la aparente comodidad con la que ambas compartieron el ambiente no pasó desapercibida.

Yahaira Plasencia y su vínculo con Luis Fernando, el 'Diablo'

En la misma fiesta también fue visto Luis Fernando Rodríguez, exsaliente de Pamela López, con quien Yahaira Plasencia es vista con frecuencia y a quien ella asegura considerar solo un amigo. Las cámaras registraron cuando el popular ‘Diablillo’ hizo un gesto con la mano, indicando que la llamaría después, lo que daría a entender que mantienen una relación cercana.