HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Espectáculos

Hija mayor de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia son captadas bailando en discoteca: ¿Y Xiomy Kanashiro?

La cantante de salsa y la hija mayor de Jefferson Farfán fueron vistas disfrutando en la misma zona VIP de una discoteca, lo que desató rumores sobre su relación cercana.

Yahaira Plasencia estuvo de fiesta el 10 de agosto. Foto: composición LR/difusión/Latina TV/Instagram/Farfán
Yahaira Plasencia estuvo de fiesta el 10 de agosto. Foto: composición LR/difusión/Latina TV/Instagram/Farfán

El programa 'Ponte en la cola' difundió un video de Yahaira Plasencia compartiendo el mismo espacio con Maialén Farfán, hija mayor del exfutbolista Jefferson Farfán. La escena no tardó en despertar curiosidad, pues la joven de 20 años, mantiene una relación cercana con Xiomy Kanashiro, actual pareja de su padre.

“Ambas son amigas" y "Se tienen cariño”, fueron algunos de los mensajes por los usuarios en redes sociales por la cercanía de ambas, ya que la salsera fue expareja de Jefferson Farfán y ahora tiene una relación con la Xiomy Kanashiro.

PUEDES VER: Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

lr.pe

Yahaira Plasencia y la hija mayor de Farfán se divierten en discoteca

El registro mostrado por el programa de espectáculos dejó ver a Yahaira Plasencia disfrutando de la noche con su habitual energía y carisma. Vestida para la ocasión, la intérprete bailó y cantó en compañía de su amiga íntima Paula Arias, líder y dueña de la orquesta ‘Son Tentación’.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, a pocos metros de ellas, se encontraba Maialén Farfán, disfrutando de la velada en la misma área VIP. La cercanía física y la aparente comodidad con la que ambas compartieron el ambiente no pasó desapercibida.

PUEDES VER: Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: 'No hemos peleado'

lr.pe

Yahaira Plasencia y su vínculo con Luis Fernando, el 'Diablo'

En la misma fiesta también fue visto Luis Fernando Rodríguez, exsaliente de Pamela López, con quien Yahaira Plasencia es vista con frecuencia y a quien ella asegura considerar solo un amigo. Las cámaras registraron cuando el popular ‘Diablillo’ hizo un gesto con la mano, indicando que la llamaría después, lo que daría a entender que mantienen una relación cercana.

Notas relacionadas
Nicole Akari revela que Yahaira Plasencia aún no le paga el dinero que le debe: “La deuda se sigue acumulando"

Nicole Akari revela que Yahaira Plasencia aún no le paga el dinero que le debe: “La deuda se sigue acumulando"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia tuvo insólita reacción en pleno concierto de Corazón Serrano: animador del grupo no la dejó cantar 'El exmachito'

Yahaira Plasencia tuvo insólita reacción en pleno concierto de Corazón Serrano: animador del grupo no la dejó cantar 'El exmachito'

LEER MÁS
Yahaira Plasencia sorprendió con sensual ‘baile de la boa’ junto a Corazón Serrano en Trujillo y redes estallan: “La reencarnación de Jennifer López”

Yahaira Plasencia sorprendió con sensual ‘baile de la boa’ junto a Corazón Serrano en Trujillo y redes estallan: “La reencarnación de Jennifer López”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

LEER MÁS
Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

LEER MÁS
Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

LEER MÁS
Fernando Armas y la vez que afirmó que profesores de canto le 'soplaban' a Ricardo Morán en 'Yo Soy': "Había un grupo de WhatsApp"

Fernando Armas y la vez que afirmó que profesores de canto le 'soplaban' a Ricardo Morán en 'Yo Soy': "Había un grupo de WhatsApp"

LEER MÁS
Christian Cueva niega polémico contacto con novio de Pamela López y responde: "Tomaré acciones legales respectivas"

Christian Cueva niega polémico contacto con novio de Pamela López y responde: "Tomaré acciones legales respectivas"

LEER MÁS
Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Espectáculos

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Así inició el amor de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: Gucci, sus 5 hijos y una boda en camino tras 9 años juntos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota