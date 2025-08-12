Durante una nueva edición del programa América Hoy, la asesora de imagen Nicole Akari analizó la vestimenta que suelen utilizar las estrellas de la farándula. Junto a las conductoras Janet Barboza y el popular Edson Dávila ‘Giselo’ comenzaron a examinar las prendas utilizadas por la cantante Yahaira Plasencia.

El análisis comenzó con un vestuario plateado que la cantante usó en una de sus últimas presentaciones. Akari no dudó en destacar que Yahaira siempre opta por prendas que realzan su figura y su sensualidad. "A ella le gusta siempre mostrar más cuerpo. Es una bomba sexy y se caracteriza por lucir prendas que le permiten mostrar más piel", afirmó.

Nicole Akari señaló que a Yahaira Plasencia le gusta resaltar su figura

Poco después, las imágenes mostraban otro look, esta vez un elegante traje negro que fue muy aplaudido por la especialista en moda. "Se le ve la línea de su cuerpo y es un look muy Yahaira. La elección del diseño resalta su figura, especialmente la cintura", comentó. Incluso, Valeria Piazza, otra de las conductoras, también estuvo presente y aplaudió la elección de la salsera por resaltar sus atributos.

No obstante, el ambiente se tornó un poco más tenso cuando Janet Barboza hizo una interrupción para tocar un tema fuera del análisis de moda: la deuda que la expareja de Jefferson Farfán aún tiene con Nicole Akari. “Mira que es un tema que yo ya ni comento porque la deuda se sigue acumulando”, dijo la especialista en moda.

Janet Barboza consultó a Nicole Akari si Yahaira Plasencia había pagado su deuda. Foto: composición LR/ América Hoy

Janet Barboza preguntó si Yahaira había pagado su deuda

Barboza sugirió que ya habían hablado sobre el tema y que se había llegado a una especie de acuerdo, pero Akari aclaró que nunca ha tenido una conversación directa con la cantante sobre el asunto. Según Nicole, la deuda surgió cuando prestó sus servicios profesionales a Plasencia, ya pesar de haber pasado un largo tiempo, la cantidad es de varios miles de soles.

“Me debe una cantidad fuertita, pero en realidad me imagino que ella sigue trabajando para poder pagar”, culminó Akari.