HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Entretenimiento

Nicole Akari revela que Yahaira Plasencia aún no le paga el dinero que le debe: “La deuda se sigue acumulando"

Janet Barboza preguntó a la asesora de imagen si Yahaira Plasencia había pagado su deuda, sin embargo, Akari negó que hayan conversado sobre el tema.

Nicole Akari señaló que la deuda surgió cuando prestó sus servicios profesionales a Yahaira Plasencia.
Nicole Akari señaló que la deuda surgió cuando prestó sus servicios profesionales a Yahaira Plasencia. | Foto: composición LR/ América Hoy

Durante una nueva edición del programa América Hoy, la asesora de imagen Nicole Akari analizó la vestimenta que suelen utilizar las estrellas de la farándula. Junto a las conductoras Janet Barboza y el popular Edson Dávila ‘Giselo’ comenzaron a examinar las prendas utilizadas por la cantante Yahaira Plasencia.

El análisis comenzó con un vestuario plateado que la cantante usó en una de sus últimas presentaciones. Akari no dudó en destacar que Yahaira siempre opta por prendas que realzan su figura y su sensualidad. "A ella le gusta siempre mostrar más cuerpo. Es una bomba sexy y se caracteriza por lucir prendas que le permiten mostrar más piel", afirmó.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia tuvo insólita reacción en pleno concierto de Corazón Serrano: animador del grupo no la dejó cantar 'El exmachito'

lr.pe

Nicole Akari señaló que a Yahaira Plasencia le gusta resaltar su figura

Poco después, las imágenes mostraban otro look, esta vez un elegante traje negro que fue muy aplaudido por la especialista en moda. "Se le ve la línea de su cuerpo y es un look muy Yahaira. La elección del diseño resalta su figura, especialmente la cintura", comentó. Incluso, Valeria Piazza, otra de las conductoras, también estuvo presente y aplaudió la elección de la salsera por resaltar sus atributos.

No obstante, el ambiente se tornó un poco más tenso cuando Janet Barboza hizo una interrupción para tocar un tema fuera del análisis de moda: la deuda que la expareja de Jefferson Farfán aún tiene con Nicole Akari. “Mira que es un tema que yo ya ni comento porque la deuda se sigue acumulando”, dijo la especialista en moda.

Janet Barboza consultó a Nicole Akari si Yahaira Plasencia había pagado su deuda. Foto: composición LR/ América Hoy

Janet Barboza consultó a Nicole Akari si Yahaira Plasencia había pagado su deuda. Foto: composición LR/ América Hoy

PUEDES VER: Yahaira Plasencia sorprendió con sensual ‘baile de la boa’ junto a Corazón Serrano en Trujillo y redes estallan: “La reencarnación de Jennifer López”

lr.pe

Janet Barboza preguntó si Yahaira había pagado su deuda

Barboza sugirió que ya habían hablado sobre el tema y que se había llegado a una especie de acuerdo, pero Akari aclaró que nunca ha tenido una conversación directa con la cantante sobre el asunto. Según Nicole, la deuda surgió cuando prestó sus servicios profesionales a Plasencia, ya pesar de haber pasado un largo tiempo, la cantidad es de varios miles de soles.

 “Me debe una cantidad fuertita, pero en realidad me imagino que ella sigue trabajando para poder pagar”, culminó Akari.

Notas relacionadas
Yahaira Plasencia competirá contra Jefferson Farfán: salsera invierte en su propio centro comercial en el cono norte

Yahaira Plasencia competirá contra Jefferson Farfán: salsera invierte en su propio centro comercial en el cono norte

LEER MÁS
Melissa Klug asegura que no colaboraría con Yahaira Plasencia bajo ninguna circunstancia: “No hay forma"

Melissa Klug asegura que no colaboraría con Yahaira Plasencia bajo ninguna circunstancia: “No hay forma"

LEER MÁS
Darinka Ramírez no descarta colaborar con Yahaira Plasencia tras unirse a Melissa Klug: “No sé lo que pueda pasar más adelante”

Darinka Ramírez no descarta colaborar con Yahaira Plasencia tras unirse a Melissa Klug: “No sé lo que pueda pasar más adelante”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El drástico giro en la vida de Marisela Puicón: de reina de la cumbia y la televisión peruana a perseguir su sueño como actriz en Hollywood

El drástico giro en la vida de Marisela Puicón: de reina de la cumbia y la televisión peruana a perseguir su sueño como actriz en Hollywood

LEER MÁS
Alisson Pastor revela por primera vez cuántos años se lleva con Erick Elera y desata revuelo en redes sociales: “Pero no pareces”

Alisson Pastor revela por primera vez cuántos años se lleva con Erick Elera y desata revuelo en redes sociales: “Pero no pareces”

LEER MÁS
Expareja de Dayanita, cómico 'Topito', es acusado de agresión: filtran audio con tensa escena de celos

Expareja de Dayanita, cómico 'Topito', es acusado de agresión: filtran audio con tensa escena de celos

LEER MÁS
Cristian Castro en Perú 2025: precios de entradas, zonas, horarios de preventa y cómo comprar en Teleticket

Cristian Castro en Perú 2025: precios de entradas, zonas, horarios de preventa y cómo comprar en Teleticket

LEER MÁS
Susana Alvarado comete curioso error en concierto de Corazón Serrano y fans reaccionan: “Enamorada soy como ella… no sé dónde estoy”

Susana Alvarado comete curioso error en concierto de Corazón Serrano y fans reaccionan: “Enamorada soy como ella… no sé dónde estoy”

LEER MÁS
Gian Piero Díaz lanza dura respuesta tras incomodidad de Renzo Schuller por su regreso a 'Esto es guerra': "Es así, no queda otra"

Gian Piero Díaz lanza dura respuesta tras incomodidad de Renzo Schuller por su regreso a 'Esto es guerra': "Es así, no queda otra"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Entretenimiento

El giro sorprendente en la vida de Georgina Rodríguez: de niñera y asistente de tienda a estar a un paso del altar con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina y la imagen viral causa revuelo entre los usuarios: "Le dieron el 'Siuu'"

‘Prima’ de Josimar filtra fuertes audios con María Fe Saldaña tras escándalo de infidelidad: “¿Él ya no ha hablado contigo?”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota