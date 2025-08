Corazón Serrano continúa con su tour 'Acceso al corazón 3' y esta vez se presentaron en Trujillo, teniendo a Yahaira Plasencia como invitada estelar de su show en el estadio Mansiche. El espectáculo de la agrupación piurana, en conjunto con la cantante salsera, fue halagado por diversos usuarios en redes sociales, sin embargo, también notaron un pequeño 'inconveniente': Dani Daniel, animador del grupo de cumbia, impidió a la intérprete de 'Y le dije no' de cantar su más reciente éxito ('El exmachito') generando segundos de desconcierto en la artista nacional.

"Para todas que han tenido ese 'exmachito' en su vida, ese jugador que se cree galáctico (...) a ese 'exmachito' hay que cantarle", expresó Yahaira Plasencia ante las risas del público, sin embargo, Dani Daniel, animador de Corazón Serrano, la frenó. "No, no, no, mejor no... estás tocando carne, mi jefe se pone medio nervioso...", respondió.

Yahaira Plasencia no pudo cantar 'El exmachito' en concierto de Corazón Serrano

Tras el cruce de palabras entre ambos en el escenario, Dani Daniel intentó seguir con la animación, haciendo un juego con el público, sin embargo, Yahaira Plasencia lo interrumpió e insistió en cantar su tema dedicado para Jefferson Farfán. "Mira, por eso vamos a cantarle esa canción a ese 'exmachito'", indicó la salsera, lo cual provocó la risa nerviosa del animador de Corazón Serrano.

"Yo sé que la gente se la sabe, acompáñenme a cantarla, ¿la tienen?", acotó Yahaira, mientras esperaba que le lancen la pista de su canción 'El exmachito'. Sin embargo, todo indica que desde la producción del concierto de la agrupación piurana de cumbia no tenían listo la pista musical de la última canción de la salsera.

Usuarios reaccionan ante el 'impase' de Yahaira Plasencia

Si bien el espectáculo protagonizado por Yahaira Plasencia y Corazón Serrano fue del agrado del público asistente y de diversos usuarios en redes sociales, el momento viral no pasó desapercibido por los internautas, quienes no perdieron la oportunidad de comentar, siempre, fiel a su estilo.

"No la dejaron cantar porque todo está programado y desordena todo", "Yahaira los opacó a todos", "No la dejan porque las opaca", "Yahaira es la show-woman del Perú", entre otros comentarios se pueden leer en TikTok.