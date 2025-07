Yahaira Plasencia atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera tras el éxito de su tema ‘El ex Machito’, canción que, según ha confirmado, fue inspirada en su historia con Jefferson Farfán. Durante su reciente participación en 'El reventonazo de la Chola', la cantante descartó por completo haber retomado contacto con el exfutbolista desde su separación en 2020.

Además, reveló que muy pronto iniciará una gira por Europa, donde ofrecerá varias presentaciones. La salsera también adelantó que se viene una nueva colaboración con otro artista nacional, prometiendo que dará mucho de qué hablar: “Me voy para Europa, tengo una gira por allá, voy a tener cinco presentaciones en festivales. La verdad, me esta yendo superbien. Tengo otro featuring, con alguien de aquí, va a seguir el bochinche de todas maneras”, comentó.

Yahaira Plasencia habla de Jefferson Farfán en entrevista

Como se recuerda, Yahaira Plasencia confirmó que su canción ‘El ex Machito’ fue una respuesta directa al tema ‘Amá Charo’, interpretado por Jefferson Farfán junto a la orquesta La Timba Caliente, la cual contenía indirectas hacia ella que no pasaron desapercibidas.

Al ser consultada por cómo se sintió al escucharla, la salsera no dudó en rechazar su contenido por el mensaje que transmite: “No me sentí aludida ni identificada. Para mí, la letra de la canción me pareció bastante machista porque dice: ‘te apagué el wifi, te quité la luz’, como diciendo que sin él no fuera nada, como una reina sin corona (…) cada tontería”, expresó.

Yahaira Plasencia comentó que debido a eso decidió sacar ‘El ex Machito’, un tema que rápidamente se volvió viral y que, según admitió, está dirigido a su expareja, aunque no todo en la letra es real. “Yo dije: ‘Si van a jugar ese tipo de juego, yo también voy a entrar’”, comentó.

Además, en la entrevista con La Chola Chabuca, se le preguntó si en algún momento había vuelto a contactar a Farfán, como él dejó entrever en la canción. A lo que Yahaira fue clara y directa: “No, nunca”, respondió, añadiendo que todo forma parte de una estrategia musical: “Es un juego de estrategia de marketing”, concluyó.