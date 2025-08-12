Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”
La cantante folclórica Yarita Lizeth contó que se volvió a comunicar con su aún esposo Patric Lundberg tras el fin de su matrimonio. Además, reveló cómo la trató la familia del europeo.
- Cadena alemana sorprende al realizar reportaje de Yarita Lizeth sobre su carrera: "Desde el corazón andino"
- Patric Lundberg, aún esposo de Yarita Lizeth, reaparece en redes con emotivo mensaje tras terminar con la artista folclórica
La cantante puneña Yarita Lizeth abrió su corazón y después de tres meses de anunciar el fin de su matrimonio con el ciudadano sueco Patric Lundberg, se animó a dar más detalles de su separación. Según la intérprete de ‘Cortavenas’ y ‘Mis cuernos’, ambos se encuentran tranquilos tras su ruptura, que supuestamente se dio en buenos términos.
Yarita Lizeth Yanarico, quien admitió que la distancia complicó su relación con Patric Lundberg, reveló que después de anunciar su ruptura, ha seguido teniendo comunicación con el europeo para terminar con el proceso de su matrimonio, que se llevó a cabo en Estocolmo (Suecia), en octubre de 2023.
“Hemos tenido una bonita conversación y estamos llevando de la mejor manera este proceso de separación. No hemos peleado, no hemos discutido, pero obviamente sí ha habido algunos motivos que nos han llevado a esta conclusión de separarnos. Pero, siempre con respeto y cariño”, comentó en una de sus últimas transmisiones en redes sociales.
PUEDES VER: Patric Lundberg, aún esposo de Yarita Lizeth, reaparece en redes con emotivo mensaje tras terminar con la artista folclórica
Yarita Lizeth le tiene cariño a la familia de Patric Lundberg
La popular ‘Chinita del amor’ se animó a contar cómo se encuentra Patric Lundberg, quien a pesar de su ruptura, conservó en sus redes sociales sus fotografías junto a Yarita Lizeth. “Él está tranquilo, enfocado en sus cosas y en su trabajo”, manifestó la cantante de Puno.
Asimismo, la artista de Juliaca aseguró que el cariño por los familiares del europeo sigue intacto. “Yo quiero bastante a su familia, a su mamá, a su papá y a sus abuelos porque me han tratado mal. Los quiero mucho porque me han tratado muy bonito. He sido bien recibida tanto en su casa, tanto en Bolivia como en Suecia. Siempre me han tratado con mucho cariño y respeto. Yo siempre les tendré aprecio a toda la familia de Patric”, concluyó.