El empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’ y expareja de Pamela López, ha generado revuelo en el espectáculo nacional tras ser captado en actitudes cariñosas con la cantante Yahaira Plasencia. El encuentro se dio en el marco del cumpleaños de la salsera, celebrado en una casa alquilada frente a la playa, en el norte del Perú.

Las imágenes exclusivas difundidas por el programa 'Amor y fuego' muestran a ambos compartiendo una noche de piscina junto a otros invitados. En el video, se observa cómo Luis Fernando abraza a Yahaira Plasencia por detrás mientras ella, relajada, sostiene una bebida alcohólica, desatando así una ola de especulaciones sobre un posible romance.

Luis Fernando hecha flores a Yahaira Plasencia tras ser captados juntos en piscina

Luego de la difusión de las imágenes, Luis Fernando Rodríguez decidió pronunciarse. A través de un mensaje de WhatsApp enviado a la producción del programa, el empresario aclaró que entre él y Yahaira Plasencia existe solo una relación de amistad. Sin embargo, sus palabras dejaron ver una profunda admiración por la artista.

“Ella es una persona muy linda en todo el sentido de la palabra, tiene una mirada limpia. Es práctica, resalta por su talento, adora a su familia y se desvive por sus padres y hermanos”, expresó. Esta declaración no solo buscó despejar rumores, sino también resaltar las virtudes personales y familiares de la salsera, conocida por su carrera como cantante de salsa en Perú.

Frente a la cobertura mediática y las especulaciones surgidas, Luis Fernando también aprovechó para expresar su molestia por algunos comentarios que, según él, no fueron apropiados. “Yo siempre me dirijo con respeto a ustedes, pero deslizan adjetivos que no son prudentes”, manifestó en su mensaje, dejando claro que no tiene nada que ocultar y que su vínculo con la cantante es transparente.

La fiesta de cumpleaños se llevó a cabo en un ambiente privado y relajado, donde tanto Luis Fernando como Yahaira Plasencia disfrutaron de una celebración íntima junto a amigos. La complicidad mostrada en los videos generó múltiples comentarios en redes sociales, avivando las especulaciones sobre una posible relación más allá de la amistad.