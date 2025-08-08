Este domingo 10 de agosto, 'El valor de la verdad' recibirá en el sillón rojo a Suheyn Cipriani, modelo peruana y exreina de belleza que ha decidido contar públicamente los episodios más duros de su vida. Bajo la conducción de Beto Ortiz, la emisión promete ser una de las más intensas del programa, con revelaciones que involucran violencia familiar, agresiones físicas y una historia de resiliencia.

Cipriani, quien representó al Perú en certámenes internacionales, se ha convertido en una figura pública que combina belleza, disciplina y valentía. Su participación en el programa de Panamericana Televisión no solo busca exponer su verdad, sino también visibilizar el abuso en la infancia y en las relaciones de pareja.

¿Quién es Suheyn Cipriani, próxima invitada de 'El valor de la verdad'?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega nació en Lima en 1996 y comenzó su carrera en el modelaje a los 17 años, participando en el Elite Model Look Perú. En 2018, representó a Lima en el certamen Miss Perú, donde ganó el premio al mejor cuerpo y logró ubicarse en el Top 10. Un año después, en marzo de 2019, se coronó como Miss Eco Internacional en El Cairo, Egipto, convirtiéndose en la primera peruana en obtener ese título.

Sin embargo, en 2020 fue despojada de la corona tras quedar embarazada de su primer hijo antes de culminar su reinado, una decisión basada en las reglas restrictivas del certamen que prohíben la maternidad durante el título. Lejos de abandonar su carrera, en 2023 volvió a las pasarelas como madre y logró posicionarse como la primera finalista del Miss Perú. Actualmente, combina su trabajo como modelo con su profesión de psicóloga y ha orientado su presencia pública hacia la defensa de causas sociales.

¿Cuándo y cómo ver a Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad' en vivo?

La modelo Suheyn Cipriani será la protagonista del próximo episodio de 'El valor de la verdad', donde compartirá detalles de los abusos que sufrió en su infancia por parte de su madre. "Me golpeaba muy fuerte, me golpeaba hasta casi perder el conocimiento", confesó en un adelanto del programa de Beto Ortiz. También revelará los episodios de violencia vividos junto al salsero César Vega, su expareja y padre de su segunda hija, a quien denunció por agresión física y amenazas de muerte.

Durante la grabación, Suheyn estuvo acompañada por su padre, quien se descompensó al escuchar el testimonio. "¿Pa, quieres seguir ahí? Creo que no, pa, es que te ves muy mal", le dijo con preocupación. La emisión está programada para las 10.00 p.m. por Panamericana Televisión y se podrá ver también en el canal oficial de YouTube.