La 'picante' pregunta sobre André Carrillo que Suheyn Cipriani no respondió en 'El valor de la verdad': botón rojo salvó a la modelo
La modelo Suheyn Cipriani respondió 18 preguntas y ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad'. Sin embargo, no respondió una pregunta sobre su vínculo con el jugador André Carrillo.
Suheyn Cipriani participó en ‘El valor de la verdad’ y ganó S/20.000 tras responder 18 preguntas sobre duros momentos de su infancia y su tormentosa relación con el salsero César Vega. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no respondió una pregunta del primer nivel, la cual podría haber expuesto una presunta relación con el jugador de la selección peruana, André Carrillo.
Durante su participación, la exreina de belleza reveló que Jefferson Farfán la invitó a su casa y mostró cierto interés en ella. Sin embargo, aclaró que los futbolistas no figuran entre sus preferencias. Esta afirmación contrastó con la pregunta sobre la ‘Culebra’, la cual no llegó a responder porque su amiga Flor Ortola la salvó al presionar el botón rojo.
¿Cuál fue la pregunta que no respondió Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad' sobre André Carrillo?
En la pregunta número 2 de ‘El valor de la verdad’, Suheyn Cipriani enfrentó uno de los momentos más llamativos al ser consultada si había tenido una relación con el jugador del Corinthians. “¿Tuviste un ‘affaire’ con André Carrillo?”, fue la pregunta que hizo Beto Ortiz en la emisión. Tras ser salvada por el comodín, Cipriani tuvo que responder si fue insultada por la cantante Suu Rabanal, expareja de César Vega.
Antes de que le formularan la pregunta, la finalista del Miss Perú comentó que conoce a André Carrillo porque ambos crecieron en el mismo barrio de Surco. “Él jugaba con mi tío, paraba por ahí, pero te estoy hablando de algo de muy niños. De chiquita, yo habré tenido unos cinco años”, relató. Asimismo, Suheyn Cipriani precisó que actualmente no mantienen comunicación y que no forma parte de su círculo cercano de amistades.
Las preguntas que respondió Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'
La modelo Suheyn Cipriani, durante su participación en ‘El valor de la verdad’, habló sobre episodios desgarradores vividos con su madre y su relación con el salsero César Vega, a quien denunció por violencia física. A continuación, presentamos las preguntas que le permitieron ganar los S/20.000:
- ¿Te invitó a salir Jefferson Farfán? Sí/Verdad
- ¿Tuviste un affaire con André Carrillo? Botón rojo / pregunta de repuesto: ¿Te dijo Suu Rabanal que eras una p…? Sí/Verdad
- ¿Abusó de ti la pareja de tu madre? Sí/Verdad
- ¿Te dijo tu madre que estabas endemoniada? Sí/Verdad
- ¿Intentaste matarte a los 8 años? Sí/Verdad
- ¿Cancelaste tu viaje a España por una salida con César Vega? Sí/Verdad
- ¿Te pateó César Vega el vientre cuando estabas embarazada? Sí/Verdad
- ¿Te pidió César Vega que abortaras? Sí/Verdad
- ¿Te abandonó César Vega en la clínica tras haber dado a luz? Sí/Verdad
- ¿Te botó César Vega del departamento con tu hija recién nacida? Sí/Verdad
- ¿Rompió César Vega las puertas de tu departamento? Sí/Verdad
- ¿Es César Vega un alcohólico? Sí/Verdad
- ¿Te amenazó de muerte César Vega? Sí/Verdad
- ¿Intentó César Vega matar a tu padre? Sí/Verdad
- ¿Te escupió César Vega en la cara? Sí/Verdad
- ¿Te ahorcó tu madre hasta casi perder el conocimiento? Sí/Verdad
- ¿Perdonaste a tu madre? No/Verdad
- ¿Te negaste a mostrar las pruebas de la brutal golpiza de César Vega? Sí/Verdad