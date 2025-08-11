En una de las emisiones más impactantes de 'El valor de la verdad', la modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani reveló ante el público uno de los episodios más traumáticos de su infancia. La confesión, hecha frente a las cámaras y con su padre presente en el set, dejó al descubierto que, a los siete años, fue víctima de abuso por parte de la pareja de su madre.

La escena se volvió aún más conmovedora cuando el papá de Suheyn Cipriani escuchó la historia por primera vez. Su reacción, marcada por el dolor y el arrepentimiento, conmovió a todos los presentes. “Debí estar ahí”, expresó con voz quebrada, incapaz de contener las lágrimas mientras intentaba asimilar las palabras de su hija.

El llanto del padre de Suheyn Cipriani que conmovió a todos

Durante el programa conducido por Beto Ortiz, Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad' relató que el abuso ocurrió cuando vivía junto a su madre y su pareja. Según contó, el hombre logró manipularla emocionalmente para hacerle creer que existía un vínculo especial entre ambos. En medio de la confusión, decidió contar lo sucedido a su madre, pero no recibió el apoyo esperado. Por el contrario, su progenitora optó por creerle a su pareja y, durante un tiempo, la acusó de estar “endemoniada”.

A los 11 años, cansada del entorno hostil, la modelo tomó la decisión de mudarse con sus abuelos paternos, buscando un lugar donde sentirse protegida. Este cambio le dio un respiro, pero no borró las secuelas emocionales. En el set del programa, mientras narraba estos hechos, su padre escuchaba atónito y, asimismo, reveló que era la primera vez que se enteraba de este lamentable episodio.

La difícil decisión de ocultar la verdad

La también exreina de belleza explicó que no le contó nada a su padre en aquel entonces porque no quería verlo sufrir. “Yo sabía que si se lo decía, se iba a sentir mal, y no quería que cargara con eso. Por eso me lo guardé durante años”, confesó Suheyn Cipriani. Estas palabras revelaron la madurez y empatía que tuvo desde pequeña, priorizando el bienestar de los demás sobre el suyo.

El momento más emotivo llegó cuando Beto Ortiz, conmovido por la situación, le pidió que abrazara a su padre. Al principio, Suheyn se resistió, temiendo quebrarse emocionalmente, pero finalmente accedió. En medio de las lágrimas, se fundieron en un abrazo mientras ella intentaba tranquilizarlo: “No llores, pa, ya lo superé. Ya estoy bien. Te amo mucho, eres un gran papá”.