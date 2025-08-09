HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     
Espectáculos

¿Qué preguntas responderá Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'?

Suheyn Cipriani será la nueva invitada que se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz para responder polémicas preguntas. Acá te dejamos la lista que revelará la modelo.

¿Qué preguntas responderá Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'?. Foto: captura YouTube
¿Qué preguntas responderá Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'?. Foto: captura YouTube | Foto: captura YouTube

La exreina de belleza Suheyn Cipriani se sentará este domingo 10 de agosto en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad'. La transmisión, programada para las 10:00 p. m., despertó gran expectativa entre sus seguidores, quienes pudieron ver la entrevista a través de señal abierta, por cable o vía streaming.

Durante el programa, Cipriani responderá preguntas sobre los episodios más íntimos y controvertidos de su vida personal y profesional. Entre los temas que abordará, hablará de su mediática relación con el salsero César Vega, denunciado por agresión, así como de un episodio de su infancia marcado por presuntos maltratos de su madre, entre otros asuntos polémicos.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: 'Me golpeaba muy fuerte'

lr.pe

Preguntas de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'

Durante los avances de 'El valor de la verdad', Suheyn Cipriani se mostró melancólica al recordar los difíciles episodios de su vida, desde su relación con César Vega hasta su complicada infancia junto a su madre. En las imágenes, no fue posible mostrar el número de preguntas habituales debido a los videos de agresión del salsero hacia la modelo que se difundieron públicamente.

A continuación te detallamos todas las preguntas que responderá la modelo:

  1. ¿Perdonaste a tu madre?
  2. ¿Te dijo tu madre que estabas endemoniada?
  3. ¿Intentaste matarte a los 8 años?

PUEDES VER: Suheyn Cipriani expone el infierno que vivió con salsero César Vega y revela videos de agresión en 'EVDLV': 'Me amenazó de muerte'

lr.pe

¿Quién es Suheyn Cipriani?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega, nacida en Lima en 1996, inició su carrera en el modelaje a los 17 años al participar en el Elite Model Look Perú. En 2018 representó a Lima en el Miss Perú, donde obtuvo el premio al mejor cuerpo y se ubicó en el Top 10. Un año después hizo historia al coronarse Miss Eco Internacional en El Cairo, convirtiéndose en la primera peruana en lograrlo.

En 2020 fue despojada de la corona tras quedar embarazada antes de culminar su reinado, debido a las reglas del certamen que prohíben la maternidad durante el título. Lejos de abandonar su carrera, regresó en 2023 como madre y se convirtió en primera finalista del Miss Perú. Actualmente combina el modelaje con su labor como psicóloga y orienta su imagen hacia la defensa de causas sociales.

Notas relacionadas
¿Quién es Suheyn Cipriani? Vida y carrera de la próxima invitada de 'El valor de la verdad'

¿Quién es Suheyn Cipriani? Vida y carrera de la próxima invitada de 'El valor de la verdad'

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ con Suheyn Cipriani: hora exacta de transmisión en TV y online

‘El valor de la verdad’ con Suheyn Cipriani: hora exacta de transmisión en TV y online

LEER MÁS
¿Dónde ver a Suheyn Cipriani en ‘El valor de la verdad’ y sus confesiones sobre César Vega?

¿Dónde ver a Suheyn Cipriani en ‘El valor de la verdad’ y sus confesiones sobre César Vega?

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Luis Arroyo, 'El Lobo', anuncia su retiro de la música en pleno concierto: "Quiero llevarme este recuerdo"

José Luis Arroyo, 'El Lobo', anuncia su retiro de la música en pleno concierto: "Quiero llevarme este recuerdo"

LEER MÁS
Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

LEER MÁS
Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

LEER MÁS
Andrés Dulude, cantautor del grupo 'Frágil', pide ayuda para enfrentar su lucha contra el cáncer: "Necesito recursos"

Andrés Dulude, cantautor del grupo 'Frágil', pide ayuda para enfrentar su lucha contra el cáncer: "Necesito recursos"

LEER MÁS
Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

LEER MÁS
Chikiplum denuncia que fue estafado al comprar un auto con orden de captura: "Se llevaron al depósito"

Chikiplum denuncia que fue estafado al comprar un auto con orden de captura: "Se llevaron al depósito"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Espectáculos

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota