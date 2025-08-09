¿Qué preguntas responderá Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'?

La exreina de belleza Suheyn Cipriani se sentará este domingo 10 de agosto en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad'. La transmisión, programada para las 10:00 p. m., despertó gran expectativa entre sus seguidores, quienes pudieron ver la entrevista a través de señal abierta, por cable o vía streaming.

Durante el programa, Cipriani responderá preguntas sobre los episodios más íntimos y controvertidos de su vida personal y profesional. Entre los temas que abordará, hablará de su mediática relación con el salsero César Vega, denunciado por agresión, así como de un episodio de su infancia marcado por presuntos maltratos de su madre, entre otros asuntos polémicos.

Preguntas de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'

Durante los avances de 'El valor de la verdad', Suheyn Cipriani se mostró melancólica al recordar los difíciles episodios de su vida, desde su relación con César Vega hasta su complicada infancia junto a su madre. En las imágenes, no fue posible mostrar el número de preguntas habituales debido a los videos de agresión del salsero hacia la modelo que se difundieron públicamente.

A continuación te detallamos todas las preguntas que responderá la modelo:

¿Perdonaste a tu madre? ¿Te dijo tu madre que estabas endemoniada? ¿Intentaste matarte a los 8 años?

¿Quién es Suheyn Cipriani?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega, nacida en Lima en 1996, inició su carrera en el modelaje a los 17 años al participar en el Elite Model Look Perú. En 2018 representó a Lima en el Miss Perú, donde obtuvo el premio al mejor cuerpo y se ubicó en el Top 10. Un año después hizo historia al coronarse Miss Eco Internacional en El Cairo, convirtiéndose en la primera peruana en lograrlo.

En 2020 fue despojada de la corona tras quedar embarazada antes de culminar su reinado, debido a las reglas del certamen que prohíben la maternidad durante el título. Lejos de abandonar su carrera, regresó en 2023 como madre y se convirtió en primera finalista del Miss Perú. Actualmente combina el modelaje con su labor como psicóloga y orienta su imagen hacia la defensa de causas sociales.