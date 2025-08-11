La presencia de Suheyn Cipriani en el programa 'El valor de la verdad', conducido por Beto Ortiz, estuvo marcada por uno de los momentos más conmovedores y tensos del espacio televisivo. La modelo y expareja del cantante César Vega llegó dispuesta a narrar episodios desconocidos de su historia personal, sin imaginar que sus revelaciones tendrían un profundo impacto en su progenitor, presente entre el público.

La conversación tomó un giro emotivo cuando Cipriani relató el abuso que sufrió a los siete años por parte de su padrastro y la violencia que recibía de su madre al intentar denunciar lo ocurrido. Su testimonio, pronunciado por primera vez frente a su padre, provocó en él una visible reacción de dolor que llevó a la entrevistada a tomar una decisión inesperada: lo invitó a retirarse del set del programa de Panamericana Televisión.

Suheyn Cipriani le pide a su padre que se vaya del set de 'El valor de la verdad'

Mientras escuchaba a su hija, el padre de Suheyn Cipriani no pudo contener las lágrimas. La modelo, al percatarse de su estado, se levantó de su asiento, lo abrazó y detuvo la grabación para evitar que continuara expuesto a un dolor que ella consideraba innecesario. El momento se tornó aún más delicado cuando el programa se disponía a abordar el tema de la violencia que, según la modelo, vivió durante su relación con César Vega. Con voz temblorosa, pidió que retiraran a su padre del set, argumentando que las próximas declaraciones podrían afectarlo de forma profunda y que él no había elegido exponerse públicamente.

Padre de Suheyn Cipriani rompió en llanto.

Su padre, visiblemente conmovido, respondió firme ante las cámaras. “Ella no se da cuenta por qué todavía tiene esa inocencia, esa nobleza, esa credibilidad. Es algo que cuando era niña debí darme cuenta y estar más presente, pero a veces los padres nos enfocamos en que no le falte nada y, sin darte cuenta, le faltas tú. No es culpa de ella, es culpa mía”, expresó.

“Yo decidí mostrarme vulnerable, contar mi historia, pero él no. No tiene que pasar por eso y la gente no tiene por qué verlo así, porque es algo privado de él y preferiría que esté detrás de cámaras y que pueda ver”, argumentó Suheyn Cipriani, recibiendo la inmediata respuesta de su padre.

“Siempre voy a respetar las decisiones de mi hija, así que si ella se siente más cómoda y cree que no debería estar aquí, es porque lo hace para cuidarme”, replicó su padre mientras se retiraba del set de 'El valor de la verdad'.