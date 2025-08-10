Pierina Zignago, exintegrante del reality peruano 'Esto es guerra', alarmó a sus seguidores al compartir un preocupante episodio que vivió con su hija de apenas 1 año. A través de sus historias de Instagram, la popular influencer reveló que la pequeña sufrió una caída desde la cama, hecho que la dejó sumamente angustiada. “Mi bebita se cayó de la cama. Ella ya sabe cómo bajar, pero se desesperó porque no me vio”, escribió la joven madre, desatando la preocupación de sus fans en redes sociales.

La también conocida como 'La peque' se convirtió en madre durante el 2024, luego de anunciar con emoción su embarazo junto a su pareja, Diego Reátegui. Desde entonces, Pierina ha documentado parte de su maternidad en redes sociales, mostrando momentos de ternura y también situaciones difíciles como la que acaba de relatar.

Pierina Zignago, ex 'Esto es guerra'

Pierina Zignago, ex 'Esto es guerra', relata difícil momento con su bebé de 1 año

La exintegrante de 'Esto es guerra', Pierina Zignago, relató mediante sus historias de Instagram el accidente que sufrió su hija de un año. Según contó, la menor se encontraba en la cama viendo televisión cuando ocurrió la caída. “La dejé viendo tele y se tiró. Hoy (ayer) la estoy haciendo dormir en mi pecho porque ella no quería dormir solita por el susto”, señaló la influencer.

Zignago precisó que, tras el incidente, su hija no presentó golpes graves en la cabeza y permaneció consciente. “Mi hija no se golpeó la cabeza directamente y tampoco durmió apenas se golpeó. Se cayó, la revisé, la calmé, estuvimos apapachaditas como 30 minutos”, indicó en su publicación.

La excompetidora detalló también que la menor mostró un comportamiento normal luego del accidente. “Le dimos de cenar, comió un poco menos de lo normal, pero todo bien. Caminó, estuvo activa, tomó su leche y luego a dormir como 2 horas”, afirmó, asegurando que su hija se encuentra en buen estado.