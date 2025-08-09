El tiktoker Valentino, invitado especial en 'Esto es Guerra', sorprendió a su público tras sufrir una aparatosa caída durante uno de los juegos. El influencer no se percató y debido a la adrenalina de la competencia, terminó en el suelo en medio de las risas de sus compañeros.

Al respecto, la conductora del programa, Katia Palma, comentó que deben darle el punto en favor de su equipo 'Los Guerreros' debido a su valentía y entrega que tuvo para ganar la competencia.

Tiktoker Valentino sufrió aparatosa caída durante la competencia en 'Esto es Guerra'

En la emisión del programa 'Esto es Guerra' el último viernes, Valentino Palacios, conocido tiktoker, preocupó a todos sus seguidores luego de caer aparatosamente durante la competencia que tuvo frente a 'Gerardo Pe', ambos han sido invitados para participar del reality. Precisamente, es en uno de los juegos, cuando Valentino tenía la ventaja de ganar, se dirige a tocar la campana, pero debido a la rapidez se tropieza y cae al suelo.

Todos sus compañeros del programa se acercaron a levantarlo y en medio de la sorpresa, el influencer precisó que se cayó de cara. "La campana sí se tocó, pero, me caí de cara, pues", comentó. Pero, no pasó nada de gravedad, por el contrario, el tiktoker se burló de lo sucedido. Al respecto, el clip se ha hecho viral en redes sociales, donde muchos de sus fans se preocuparon y algunos lo vieron gracioso debido a la misma actitud que tiene el influencer.

¿Qué edad tiene el influencer Valentino Palacios?

El conocido tiktoker e influencer, Valentino Palacios, nació el 17 de mayo del año 2005, por lo que actualmente tiene 20 años de edad. A su corta edad, se ha ganado el aprecio de todos sus seguidores, creando así una gran comunidad dentro de TikTok.