Piero Arenas recibió una visita inesperada cuando realizaba una transmisión en Kick. Como se sabe, desde inicios de agosto entró en marcha el Censo 2025 y se prolongará durante tres meses. De esta forma, un joven censista llegó al domicilio del exchico reality y optó por responder la entrevista de forma amena. Sin embargo, durante las preguntas, Arenas comentó que no atraviesa una buena situación económica.

Exchico reality respondió que no tenía cocina a censista

Piero Arenas realizaba una transmisión en Kick cuando un joven censista llegó a su domicilio. El exchico reality lo invitó a pasar debido a que estaba en plena grabación. Tras ello, respondió varias preguntas y esto generó interés entre sus seguidores. Contó que estudió Ingeniería Civil, pero luego ingresó a la televisión peruana. Sin embargo, en la actualidad no le iría tan bien desde su despido en 'Esto es guerra'.

Fue al contestar que no tenía cocina que generó sorpresa en el censista. "No tengo cocina, no hay nada. 'Esto es guerra' me dejó en la pobreza, en las noches como broster", comentó. Así mismo, se sinceró y expresó que habría sido víctima de robo hace poco en su domicilio.

¿Por qué Piero Arenas fue expulsado de 'EEG'?

El despido del programa 'Esto es guerra' se registró en marzo cuando el Piero Arenas, Patricio Parodi y otros tiktokers realizaron actos obscenos en vivo. Las imágenes generaron gran revuelo en las redes sociales y llegaron hasta conocimiento de los productores del canal.

"Me han sacado de los grupos. Oficialmente, me perdieron. Me he quedado sorprendido. Me acaban de sacar los grupos", contó a sus seguidores. Tras ello, decidió que compartirá contenido a través de la plataforma de Kick.