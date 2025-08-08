Renzo Schuller se pronuncia luego de que producción no le informara del ingreso de Gian Piero Diaz: "Me hubiera gustado saber"

El reencuentro entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz generó comentarios entre los seguidores del programa 'Combate'. Schuller, al enterarse de manera sorpresiva del regreso de su excompañero a Esto es Guerra, no ocultó su malestar. Durante la emisión, manifestó que le hubiera gustado estar al tanto de los cambios en la producción antes del regreso de Díaz, ya que la noticia fue una completa sorpresa para él.

A pesar de la sorpresa, Schuller dejó claro que su incomodidad no era con Gian Piero Díaz, sino con la producción del programa por no haberle informado con antelación. Gian Piero Díaz, por otro lado, dejo en claro que los gestos de sorpresa de Schuller fueron reales, ya que este sabe que muchas veces esas escenas son planeadas; sin embargo, aclaro que fue real, ya que había sido una total sorpresa para el conductor.

Renzo Schuller muestra su incomodidad con producción

Renzo Schuller comentó que, aunque el reencuentro con Gian Piero Díaz fue positivo, le hubiera gustado saber con anticipación sobre su reincorporación a Esto es Guerra. En sus declaraciones, Schuller destacó que la falta de información de la producción afectó su preparación para el programa. Si bien no hubo ningún tipo de conflicto entre ambos conductores, el hecho de no haber sido notificado previamente dejó una sensación de incomodidad en Schuller.

El incidente subraya la importancia de una buena comunicación dentro de los equipos de trabajo en programas en vivo, donde cada detalle puede impactar la dinámica del programa y las relaciones entre los conductores. Schuller dejó en claro que su malestar no era hacia su compañero, sino hacia la producción del programa.

Gian Piero Díaz responde con elogios a Schuller

Por su parte, Gian Piero Díaz también comentó sobre su regreso a Esto es Guerra. Díaz expresó que la relación con Schuller sigue siendo excelente y que ambos comparten una química especial que los hace trabajar bien juntos. Aclaró que su regreso fue aprobado por Willax Televisión y explicó que, aunque la sorpresa fue grande, la relación entre los dos conductores no se vio afectada por el malentendido.

El conductor destacó que siempre ha considerado a Schuller un buen compañero de trabajo y que, aunque las circunstancias no fueran las ideales, ambos seguirían colaborando de manera profesional. Díaz agregó que su regreso al programa fue autorizado por la cadena, dejando claro que su presencia en EEG no fue un tema personal, sino parte de una decisión más amplia de la producción