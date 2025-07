Renzo Spraggon, exchico reality y exintegrante de 'Combate', sorprendió al revelar que mantuvo una relación sentimental con la exvedette Mónica Cabrejos. En una entrevista exclusiva para Trome, el modelo argentino contó que el vínculo entre ambos surgió luego de coincidir en un proyecto artístico, aunque reconoció que la relación no tuvo un final feliz.

“Creo que se enamoró de mí por cómo actuaba, yo me encariñé, pero no me enamoré. Si la encuentro, la saludo, no tengo problema”, confesó Spraggon, dejando en claro que no guarda rencores, pero que el romance no fue tan profundo para él. La revelación ha causado sorpresa, ya que hasta el momento no se conocía públicamente ningún vínculo entre ambos personajes.

Renzo Spraggon en 'Combate'. Foto: ATV

Renzo Spraggon confesó por qué se terminó su relación con Mónica Cabrejos

Renzo Spraggon reveló que conoció a Mónica Cabrejos mientras participaban juntos en una obra teatral. “Conocí a Mónica porque me contrataron para un monólogo que ella hacía”, explicó el exchico reality, quien aseguró que desde el primer momento hubo química entre ambos. “Tuvimos buena onda, empezamos a salir”, recordó.

Sin embargo, la relación se volvió tensa cuando, según Spraggon, la exvedette reaccionó con celos tras una salida social. “Pasó un tiempo y ella se puso celosa por una noche que salí con un grupo de amigos y chicas”, relató. Además, confesó que la exconductora se molestó al enterarse de que él había hablado públicamente sobre su historia.

¿Quién es Renzo Spraggon, exnovio de Marina Mora?

Renzo Spraggon, modelo argentino nacido en Rosario, llegó al Perú con la firme intención de convertirse en una figura mediática. Desde sus inicios, dejó claro que no tendría reparos en involucrarse en romances públicos para ganar notoriedad. De hecho, según reveló en 'El valor de la verdad', dejó su barbería en Argentina para trabajar como stripper en uno de los locales más populares de Lima. Tras casi un año en ese ambiente, logró ingresar al reality 'Combate' en 2017, aunque su paso fue breve debido a que el programa ya estaba en sus últimas temporadas. Fue entonces que comenzó una relación con la exreina de belleza Marina Mora, la cual finalizó al año siguiente.

Tiempo después, Spraggon protagonizó un mediático romance con su compatriota Xoana González, que lo llevó nuevamente a la pantalla del programa de Beto Ortiz. En su intento por ganar los 50.000 soles del programa, respondió a preguntas íntimas y polémicas que terminaron incomodando incluso a su pareja de ese momento. En esa entrevista, el modelo reveló detalles inéditos de su vida personal, lo que consolidó su presencia en la farándula local.