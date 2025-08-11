HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Evelyn Vela revela que Jefferson Farfán le habría escupido y expone detalles del incidente: "Le reclamé"

En una reciente entrevista, Evelyn Vela narró el episodio que terminó con su amistad con Jefferson Farfán, ocurrido en un bar de Barranco y que involucró a Melissa Klug.

Evelyn Vela revela que Jefferson Farfán le habría escupido y expone detalles del incidente. Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión
Evelyn Vela revela que Jefferson Farfán le habría escupido y expone detalles del incidente. Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión

En una conversación para el pódcast 'Café con la Chevez', la exbailarina y empresaria Evelyn Vela contó por primera vez, con nombres y detalles, el motivo real por el que decidió cortar toda relación con Jefferson Farfán. La también conocida como “Reina del Sur” afirmó que todo se desencadenó tras un tenso momento en un bar de Barranco, en el que, según su testimonio, el exfutbolista tuvo un gesto inaceptable hacia ella.

La entrevista, conducida por la periodista Carla Chevez, se convirtió en tendencia en redes sociales. En ella, Vela aseguró que antes de este incidente mantenía una relación cercana con la “Foquita”, al punto de que él solía llamarla con cariño “mana” y “manita”. Sin embargo, aquella noche marcó un antes y un después en su vínculo.

PUEDES VER: Evelyn Vela cuenta cómo conoció a Christian Cueva: “Él se escondió”

lr.pe

La noche en Barranco Bar entre Evelyn Vela y Farfán

Evelyn relató que todo ocurrió en el reconocido Barranco Bar, a donde asistió para disfrutar de una noche entre amigos. En el lugar, coincidió con Melissa Klug, quien llegó acompañada de su grupo habitual. Ambas comenzaron a conversar animadamente, cuando desde un box cercano alguien tomó una fotografía y se la envió directamente a Farfán.

Momentos después, una amiga de Melissa decidió encarar al exjugador en su box, y Evelyn, junto con la empresaria chalaca, la acompañó. Fue en ese instante cuando, según su versión, Farfán reaccionó de forma inapropiada.

PUEDES VER: Evelyn Vela anuncia emocionada que se convertirá en abuela por primera vez: 'Esperando con ansias'

lr.pe

El escupitajo de Jefferson Farfán

Durante la entrevista, Carla Chevez le preguntó directamente si era cierto que el quiebre de la amistad se dio porque Jefferson Farfán le escupió. Evelyn respondió sin rodeos: “Eso fue verdad. Estábamos con Melissa en un box y él estaba en otro. Una de las chicas le reclamó algo y yo la seguí, porque Melissa también entró. Entonces le dije: ‘Oye, ¿por qué estás así?’, y él escupió. No me cayó a mí, pero sí lo hizo”.

La exmodelo también afirmó que Melissa Klug presenció el momento y siempre respaldó su versión. “Por eso es que Melissa dice eso, si llegó a escupir, claro. Pero fue porque yo defendí a la otra chica. ¿Qué se hace?”, concluyó.

Evelyn Vela cuenta cómo conoció a Christian Cueva: "Él se escondió"

Evelyn Vela cuenta cómo conoció a Christian Cueva: “Él se escondió”

Evelyn Vela anuncia emocionada que se convertirá en abuela por primera vez: "Esperando con ansias"

Evelyn Vela anuncia emocionada que se convertirá en abuela por primera vez: “Esperando con ansias”

Evelyn Vela explota contra cantante de Dúo Idéntico, Carlos López, por brutal agresión a su hermana: "No lo puedo permitir"

Evelyn Vela explota contra cantante de Dúo Idéntico, Carlos López, por brutal agresión a su hermana: "No lo puedo permitir"

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

