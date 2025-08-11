Verónica González, la joven venezolana vinculada a Josimar, volvió a generar polémica tras difundir audios de una llamada que recibió de María Fe Saldaña, pareja y madre de los hijos del salsero. Este lunes 11 de agosto, el portal Instarándula, con autorización de González, publicó el material en el que se escucha a María Fe preguntar: “¿Él ya no ha hablado contigo?”, en alusión al cantante.

La difusión de estos audios ocurrió después de que Josimar negara públicamente una relación con González y la acusara de pedirle dinero para silenciar el escándalo. Como se recuerda, el salsero declaró en televisión que ella era su ‘prima’ porque mantenía una relación con su primo, afirmación que fue desmentida por la propia Verónica.

¿Qué se dijeron María Fe Saldaña y Verónica González tras polémica con Josimar?

En los audios difundidos por Instarándula, Verónica González se mostró furiosa sobre las acusaciones de chantaje que Josimar hizo en su contra, quien además aseguró tener pruebas en su contra. La joven venezolana respondió de manera tajante: “Que saque las pruebas entonces”. Lejos de mostrarse molesta, María Fe Saldaña se mostró calmada y respondió: “Yo sé que tú no lo estás extorsionando”, dejando en evidencia al padre de sus pequeños.

En otro momento, González afirmó que no ha querido dar entrevistas a medios peruanos y no está haciendo esto para ganar seguidores, justo como el salsero insinuó. “Solo he respondido a dos. Y si hubiese querido sacar dinero, hubiese querido sacar dinero con eso. Yo pago publicidad en mis redes para trabajar, no me hacen falta 500 seguidores de Perú”, declaró, recalcando que actualmente reside en España.

En medio de la conversación, María Fe le preguntó: “¿Él ya no ha hablado contigo?”. Verónica respondió recordando sus últimas palabras al cantante: “Es mejor quedar bien diciendo la verdad que quedar mal diciendo mentira y ya está”, tras lo cual ambos decidieron bloquearse mutuamente.

La venezolana también reveló que Josimar había conversado con su madre. “¿Qué habló con tu mamá?”, preguntó la pareja del salsero. A lo que González respondió, visiblemente incómoda: “Le explicó cosas de lo que estaba sucediendo, de lo que había hecho, cómo lo había hecho, porque yo también estoy quedando mal, no solo eres tú”. El medio Instarándula advirtió que Verónica González ya habría acordado con otro medio para seguir difundiendo audios que comprometen al cantante de 'La Protagonista'.