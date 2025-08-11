HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Espectáculos

‘Prima’ de Josimar filtra fuertes audios con María Fe Saldaña tras escándalo de infidelidad: “¿Él ya no ha hablado contigo?”

Verónica González, la famosa 'prima' de Josimar, sigue alimentando la polémica al divulgar audios de su conversación con María Fe Saldaña.

Verónica González y María Fe Saldaña conversaron a raíz de la polémica con Josimar. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión
Verónica González y María Fe Saldaña conversaron a raíz de la polémica con Josimar. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión | instagram/difusion

Verónica González, la joven venezolana vinculada a Josimar, volvió a generar polémica tras difundir audios de una llamada que recibió de María Fe Saldaña, pareja y madre de los hijos del salsero. Este lunes 11 de agosto, el portal Instarándula, con autorización de González, publicó el material en el que se escucha a María Fe preguntar: “¿Él ya no ha hablado contigo?”, en alusión al cantante.

La difusión de estos audios ocurrió después de que Josimar negara públicamente una relación con González y la acusara de pedirle dinero para silenciar el escándalo. Como se recuerda, el salsero declaró en televisión que ella era su ‘prima’ porque mantenía una relación con su primo, afirmación que fue desmentida por la propia Verónica.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de relación: modelo impacta con lujoso anillo de bodas y dedica conmovedor mensaje

lr.pe

¿Qué se dijeron María Fe Saldaña y Verónica González tras polémica con Josimar?

En los audios difundidos por Instarándula, Verónica González se mostró furiosa sobre las acusaciones de chantaje que Josimar hizo en su contra, quien además aseguró tener pruebas en su contra. La joven venezolana respondió de manera tajante: “Que saque las pruebas entonces”. Lejos de mostrarse molesta, María Fe Saldaña se mostró calmada y respondió: “Yo sé que tú no lo estás extorsionando”, dejando en evidencia al padre de sus pequeños.

En otro momento, González afirmó que no ha querido dar entrevistas a medios peruanos y no está haciendo esto para ganar seguidores, justo como el salsero insinuó. “Solo he respondido a dos. Y si hubiese querido sacar dinero, hubiese querido sacar dinero con eso. Yo pago publicidad en mis redes para trabajar, no me hacen falta 500 seguidores de Perú”, declaró, recalcando que actualmente reside en España.

En medio de la conversación, María Fe le preguntó: “¿Él ya no ha hablado contigo?”. Verónica respondió recordando sus últimas palabras al cantante: “Es mejor quedar bien diciendo la verdad que quedar mal diciendo mentira y ya está”, tras lo cual ambos decidieron bloquearse mutuamente.

La venezolana también reveló que Josimar había conversado con su madre. “¿Qué habló con tu mamá?”, preguntó la pareja del salsero. A lo que González respondió, visiblemente incómoda: “Le explicó cosas de lo que estaba sucediendo, de lo que había hecho, cómo lo había hecho, porque yo también estoy quedando mal, no solo eres tú”. El medio Instarándula advirtió que Verónica González ya habría acordado con otro medio para seguir difundiendo audios que comprometen al cantante de 'La Protagonista'.

Notas relacionadas
‘Prima’ de Josimar lanza fuerte mensaje al salsero tras acusarla de chantaje: “Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”

‘Prima’ de Josimar lanza fuerte mensaje al salsero tras acusarla de chantaje: “Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”

LEER MÁS
Josimar acusa a su ‘prima’ de chantaje y niega audios reveladores que confirmarían infidelidad: “Puede ser una IA”

Josimar acusa a su ‘prima’ de chantaje y niega audios reveladores que confirmarían infidelidad: “Puede ser una IA”

LEER MÁS
'Prima' de Jossimar afirma existencia de audios privados que confirmarían infidelidad: "¿Cómo se le ocurre inventar?"

'Prima' de Jossimar afirma existencia de audios privados que confirmarían infidelidad: "¿Cómo se le ocurre inventar?"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perro de Onelia Molina muerde EN VIVO a Janet Barboza en 'América hoy': conductora tuvo impensada reacción

Perro de Onelia Molina muerde EN VIVO a Janet Barboza en 'América hoy': conductora tuvo impensada reacción

LEER MÁS
Angie Jibaja reaparece en redes y hace fuerte denuncia contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

Angie Jibaja reaparece en redes y hace fuerte denuncia contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de relación: modelo impacta con lujoso anillo de bodas y dedica conmovedor mensaje

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de relación: modelo impacta con lujoso anillo de bodas y dedica conmovedor mensaje

LEER MÁS
Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

LEER MÁS
Suheyn Cipriani respondió 18 preguntas y ganó S/20.000: confesó problemas de agresión por su madre, del salsero César Vega y más revelaciones

Suheyn Cipriani respondió 18 preguntas y ganó S/20.000: confesó problemas de agresión por su madre, del salsero César Vega y más revelaciones

LEER MÁS
Padre de Suheyn Cipriani rompe en llanto tras fuerte confesión de su hija en 'El valor de la verdad': "Debí estar más ahí"

Padre de Suheyn Cipriani rompe en llanto tras fuerte confesión de su hija en 'El valor de la verdad': "Debí estar más ahí"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, que sufrió atentado en junio

Cubanos pueden estudiar gratis en Estados Unidos: requisitos para solicitar la beca Hubert hasta el 31 de agosto de 2025

Espectáculos

Suheyn Cipriani respondió 18 preguntas y ganó S/20.000: confesó problemas de agresión por su madre, del salsero César Vega y más revelaciones

'El valor de la verdad' con Suheyn Ciprini: todas las preguntas que respondió la exreina de belleza

‘El valor de la verdad’: ¿quién es Suheyn Cipriani, la exreina de belleza que estuvo en el sillón rojo?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Fiscalía investiga a abogado por atribuirse ilegalmente el decanato del Colegio de Abogados de Lima

Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota