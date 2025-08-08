HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Mr. Peet sorprende al atribuirse el éxito de 'Esto es guerra' y proclama: "Todos los que han triunfado en 'EEG' me deben la vida a mí"

Tras ser cuestionado por su ausencia en 'Esto es guerra', Mr. Peet reveló que sí lo convocaron y destacó su rol en la transformación del reality. “¿Qué me van a olvidar? Yo le di identidad", afirmó.

Más adelante, Mr. Peet también reconoció el papel de Johanna San Miguel en 'Esto es guerra' | Foto: composición LR/YouTube/América TV

Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, ha vuelto al centro del debate tras pronunciarse en el programa 'A presión' sobre su ausencia en 'Esto es guerra: El origen'. En medio del regreso de figuras como Gian Piero Díaz —exconductor de 'Combate'—, el narrador deportivo lanzó una contundente afirmación: “Todos los que han triunfado en 'EEG' me deben la vida a mí porque yo cambié la historia”.

Mr. Peet fue parte del equipo de 'EEG' en sus primeras temporadas, cuando el formato aún no se consolidaba como programa de competencia. Según él, su estilo narrativo fue clave en esa transformación: "Yo le di identidad a 'Esto es guerra'. No existe 'Esto es guerra' sin Mr. Peet. Lo voy a decir una y mil veces".

PUEDES VER: Gian Piero Díaz impacta al revelar qué le dijo a Renzo Schuller al oído tras volver a 'Esto es guerra': "Ese par de..."

lr.pe

“Sí me convocaron, pero pedí una plata”: Mr. Peet aclara por qué no regresó a 'EEG'

Durante la transmisión en vivo de 'A presión', en los comentarios cuestionaron por qué no había sido convocado al nuevo ciclo del reality de América TV. Mr. Peet respondió con firmeza, defendiendo su legado y revelando que sí fue contactado por la producción: “¿Qué me van a olvidar? Yo le di identidad a 'Esto es guerra'. No existe 'Esto es guerra' sin Mr. Peet, lo voy a decir una y mil veces". El comentarista deportivo explicó que tuvo una conversación cordial con el productor José Luis Peña, aunque no llegaron a un acuerdo por temas económicos.

Sobre las condiciones ofrecidas, fue claro: “Yo pedí una cantidad por programa; de repente les parece un exceso, pero es mi trabajo. Me demoro dos horas hasta Pachacamac, estoy ahí... pongo un precio, quiero esto diario por cinco programas. Me dijeron una semana. 'Mr., yo sé que los tiempos han cambiado, que es el mejor, pero, ¿esto es un tema negociable?'. Yo le dije que no".

PUEDES VER: ¿Ya fue Katia Palma? Mathías Brivio sorprende con mensaje sobre Johanna San Miguel en 'Esto es guerra': "Hoy podría ser EL día"

lr.pe

Más adelante, justificó su decisión con argumentos personales y profesionales. “Ya no tengo 40 años, tengo 56. Estar parado dos horas en competencias, más comerme el trayecto, estamos hablando de seis horas. Yo no voy a ir por 500 soles, ni por 1.000, ni por 1.500, menos por 2.000. Yo pedí una plata diaria que les pareció un exceso y listo. No se puede, no se puede", sentenció.

Mr. Peet sobre el inicio de 'EEG', su transformación y Johanna San Miguel

En otro momento, Mr. Peet recordó cómo fue convocado cuando 'EEG' aún era un formato de “guerra de sexos”, antes de convertirse en un reality competitivo. “'Esto es guerra' era guerra de sexos, ¿se acuerdan? Y a mí me convocan cuando mi amigo Mathías Brivio estaba en los Estados Unidos haciendo un proyecto de ProTV, y aquí se quedó Johanna San Miguel, mi amiga, y Edu Saettone”.

Según su versión, su estilo narrativo fue el detonante del cambio. “No tenían el vértigo que tengo yo, esa inventiva, esa capacidad para ponerle chapa a los participantes. Cuando entro yo por una fecha experimental , el reality pegó y me siguieron invitando. Le empecé a poner chapas a todos y a todas , y empezamos a hacer competencia y le dimos vuelta a 'Combate'. En esa línea, no dudó en asegurar: "'Esto es guerra', aunque lo nieguen, es una copia de 'Combate'. 'Combate' siempre fue un programa de competencias, 'EEG' no, y se vuelve programa de competencia con un tipo que le da identidad, que cambió la historia".

Finalmente, no olvidó destacar el rol de Johanna San Miguel. “Cuando cambiamos la historia, estábamos Johanna y yo. ¿Quién cambia el destino de 'EEG'? Soy yo. Por supuesto que me convocaron, pero yo pedí una plata. Me he enterado de que tampoco ha ido Johanna San Miguel. Johanna y Mr. Peet son los que cambiaron la historia, así fue. No hay de qué no me convocaron, tengo el chat", puntualizó.

