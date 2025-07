Magaly Medina reveló el 1 de julio que Dayanita aceptó participar en un encuentro privado por S/800. Aunque la comediante tomó la situación con humor y afirmó que era consciente de que estaba conversando con un reportero de ‘Magaly TV, la firme’, su pareja no pudo contener su enojo y Miguel Rubio decidió terminar la relación. Sin embargo, horas más tarde, ambos optaron por dejar atrás la controversia y reavivar su romance. Para sorpresa de muchos, Miguel Rubio compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.



Luego de que Miguel Rubio y Dayanita vieran el reportaje, el novio de la actriz cómica se retiró de su cuarto y, fuera de cámaras, le reclamó por el hecho. “Ya se fue. Se ha molestado por lo que ha salido en Magaly. Yo no tengo la culpa que me hayan centrado. Gente, mi novio me acaba supuestamente de terminar. Se acaba de retirar porque la bruja de Magaly sacó cosas y supuestamente él no sabía”, manifestó visiblemente afectada.

Dayanita y su novio. Foto: Instagram.

Dayanita y Miguel Rubio se reconcilian



Tras contar que Miguel Rubio le terminó tras enterarse de sus citas privadas, Dayanita utilizó sus stories de Instagram para pedir a su pareja que no la deje. Al parecer, la declaración de amor dio resultados y el joven perdonó a la comediante. Incluso, él le dedicó un mensaje donde dejó claro que siguen firmes con su relación.



“Si quieren saber si estamos bien. Sí, si lo estamos”, expresó Miguel Rubio acompañado de un emoticón de corazón. De esa manera, Dayanita y su novio dejaron atrás la polémica que surgió por el contenido subido de tono de la extrabajadora de ‘JB en ATV’.

Dayanita grita su amor por Miguel Rubio

En plena transmisión por Kick, Dayanita hizo una pausa a su transmisión para responder a las críticas que recibió por supuestamente hacer quedar mal a su novio. “Les voy a decir una cosa: mi novio ha participado en mis contenidos. Mi novio no estaba de acuerdo en hacer encuentros sexuales con otras personas. Pero los dos, en algún momento, hemos seguido la cuerda”, comentó.

Asimismo, Dayanita indicó que no hay ningún problema en su relación. “Mi pareja está acá conmigo, estamos bien, estamos caminando bien de la mano. Voy a ser la mujer más feliz del mundo al estar acá (...) Yo me siento feliz con la persona que estoy. El resto no me interesa”, concluyó.