Dayanita rompe su silencio tras ampay de Magaly TV y aclara su situación sentimental con Miguel Rubio: “Estoy tranquila con él”

En una emisión de “Magaly TV La Firme”, la conductora Magaly Medina sorprendió a su audiencia con un reportaje en el que se revelaba que Dayanita, la popular actriz cómica, ofrecía contenido para adultos, a través de plataformas digitales como Telegram, y 'servicios sexuales', en los cuales cobraría alrededor de 800 soles por encuentro íntimo solicitando un adelanto del 50% mediante Yape.

Ante la emisión del programa de la ‘Urraca’, Dayanita realizó una transmisión en la plataforma Kick, en la cual confirmó que su pareja, el artista Miguel Rubio, habría terminado con ella debido a la revelación de su trabajo. Sin embargo, en una entrevista con La República, la ex integrante de “JB en ATV” comentó que se encuentra “tranquila” con Rubio.

Dayanita aclara que su pareja no aprueba los encuentros y solo colaboran en contenido juntos

En la entrevista, Dayanita admitió que su pareja no aprueba estas acciones: “Creo que como toda persona, ¿no? Él no estuvo de acuerdo, literalmente. Si es que yo le dijera ‘¿Sabes qué? Me voy a encontrar con personas’, no, él no está de acuerdo”, explicó.

Añadió que lo que sí conversaron fue sobre la creación de contenido juntos: “Le dije: ‘Vamos a hacer contenido’, porque él también está en algunos de mis videos. Pero sobre verme con otra persona, si le he comunicado, le decía ‘Mira, amor, voy a seguir la cuerda’, pero no lo iba a tomar”, mencionó.

Dayanita afirma que su pareja respeta su decisión de seguir creando contenido para adultos

La actriz comentó que el cantante y actor le propuso dejar de crear contenido para adultos, pero que, si ella quería seguir en ese rubro, iba a respetar su decisión: “Él me dijo: ‘¿Sabes qué, amor? Creo que hay que dejar esto por un tiempo. O no sé, si tú quieres hacer tus ventas de contenido, son tuyas, yo respeto, pero tú tranquila. Yo voy a estar ahí contigo y todo lo demás’”, relató la artista.

A pesar del escándalo, aseguró sentirse estable emocionalmente al saber que tiene el apoyo de su pareja en seguir generando contenido para adultos: “Estoy bien. Ahorita estoy bien. Estoy tranquila con él. Entonces, ¿hay un futuro adelante? Vamos a ver. Estamos bien”, aseguró Dayanita.