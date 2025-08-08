HOYSuscripcion LR Focus

Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Espectáculos

Dayanita le reclama a Magaly Medina por 'atacarla' tras abandonar 'JB en ATV': "No soy sobona con nadie"

La actriz cómica le recordó a Magaly Medina que, antes de dejar el programa 'JB en ATV', mantenían una buena relación, pero que ahora solo recibe críticas de quien fuera su madrina televisiva.

Dayanita le respondió a Magaly Medina tras fuertes criticas. Foto: composición LR/difusión/ATV
Dayanita le respondió a Magaly Medina tras fuertes criticas. Foto: composición LR/difusión/ATV

Magaly Medina protagonizó un tenso intercambio con Dayanita en su programa, luego de que la actriz cómica apareciera en una transmisión en redes sociales llorando y contando la difícil situación personal que atraviesa. La conductora le reprochó haber dejado su trabajo en el programa de Jorge Benavides y le recomendó evitar exponerse públicamente en ese estado. Sin embargo, la actriz cómica le reclamó su actitud, recordándole que ella misma la felicitaba cuando ingresó en 'JB en ATV'.

Dayanita le respondió a Magaly Medina que su trato cambió desde que salió de ATV. Según la actriz cómica, cuando ingresó al programa, la conductora la felicitaba y mostraba apoyo, pero tras su retiro, empezó a referirse a ella con críticas. "Al inicio, cuando yo ingresé a ATV, me abrazabas, me felicitabas por todo y cuando yo me retiré me tratase de fulana, sutana, mengana y todo", afirmó la humorista.

Dayanita le responde a Magaly Medina por 'ataques' tras dejar programa de Jorge Benavides

Durante una entrevista en vivo, Dayanita enfrentó a Magaly Medina tras la difusión de su difícil situación económica y personal, marcada por deudas. La actriz cómica, quien actualmente trabaja en el circo de Tony Rabanito en Chepén, cuestionó el cambio de actitud de la conductora desde que salió de 'JB en ATV', acusándola de atacarla públicamente.

Magaly respondió con dureza, asegurando que no guarda odio ni rencor hacia ella ni hacia nadie de la farándula, y calificó como “manipulación” el hecho de mostrarse vulnerable para generar empatía. Dayanita replicó que seguirá trabajando a pesar de sus problemas. "¿y qué me cuesta llorar? ¿Vienen y me dan un vaso de agua? No, al contrario, me calmo, me seco mis lágrimas y sigo trabajando", declaró.

Dayanita revela que sufre de depresión tras problemas económicos

Dayanita aparecerá en el programa 'Esta noche' con La Chola Chabuca, donde ofrecerá una entrevista íntima para abordar sus recientes polémicas. En el adelanto, la actriz cómica habla de su salida de 'JB en ATV', sus episodios de depresión y el difícil momento que atraviesa. La actriz cómica confiesa sentirse acorralada y admite arrepentirse de haber dejado el programa por segunda vez.

Días antes, la actriz había compartido un video en redes sociales, llorando mientras contaba sus problemas económicos y la baja acogida de su circo en Chepén, lo que incluso la llevó a pedir ayuda para encontrar un lugar donde vivir. En el avance, Dayanita describe la soledad que enfrenta: “Mi soledad y mis cuatro paredes que me acompañan saben la realidad de lo que he pasado”, afirmó.

