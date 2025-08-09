En medio de la tensión que involucra a Jorge Benavides, América TV y Ernesto Pimentel, Dayanita volvió a convertirse en noticia tras lanzar duras críticas contra el programa 'La noche habla' de Panamericana TV. A través de sus redes sociales, denunció que el espacio televisivo presentó como actual una entrevista que había sido grabada meses atrás, aprovechando la coyuntura para vincularla a su situación personal.

Según relató la exintegrante de 'JB en ATV', la grabación fue realizada con el propósito de promocionar a su orquesta. Sin embargo, el material nunca fue emitido en su momento, debido a una cancelación de último minuto por parte del canal. Dayanita manifestó su sorpresa y molestia al ver que el contenido fue difundido ahora, en medio de su conflicto público.

Dayanita acusa al programa de Panamericana TV

En sus historias de Instagram, Dayanita calificó como “completamente incómoda” la situación y cuestionó el proceder de 'La noche habla'. “Me buscaron para una nota con mi orquesta, hicieron la entrevista y a última hora me cancelaron. Ahora que supuestamente estoy pasando por esta situación quieren tocar este tema”, expresó.

La comediante recalcó que la entrevista no corresponde a su presente y lamentó que se utilice su imagen en un momento en el que enfrenta críticas y ataques en redes sociales. Este episodio se suma a la serie de desencuentros que ha tenido desde que dejó el elenco de 'JB en ATV', lo que también derivó en tensiones con Jorge Benavides y comentarios públicos de Ernesto Pimentel, conocido como 'La Chola Chabuca'.

Polémica entre Jorge Benavides y 'La Chola Chabuca'

Tras difundirse el avance de su entrevista exclusiva en 'Esta noche', programa conducido por Ernesto Pimentel en Panamericana TV, Dayanita quedó envuelta en una nueva polémica. Su exjefe Jorge Benavides reaccionó enviando una carta notarial al gerente de producción de América Televisión, en la que su productora sostiene que la actriz cómica aún mantiene un contrato vigente que le prohíbe aparecer en otros espacios televisivos, por lo que habría incurrido en un incumplimiento.