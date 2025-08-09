HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

Tras la carta notarial enviada por 'JB 'a América TV y Ernesto Pimentel, Dayanita acusó a 'La noche habla' de Panamericana TV de difundir como reciente una entrevista grabada meses atrás.

Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel. Foto: Composición LR/captura YouTube/captura Instagram
En medio de la tensión que involucra a Jorge Benavides, América TV y Ernesto Pimentel, Dayanita volvió a convertirse en noticia tras lanzar duras críticas contra el programa 'La noche habla' de Panamericana TV. A través de sus redes sociales, denunció que el espacio televisivo presentó como actual una entrevista que había sido grabada meses atrás, aprovechando la coyuntura para vincularla a su situación personal.

Según relató la exintegrante de 'JB en ATV', la grabación fue realizada con el propósito de promocionar a su orquesta. Sin embargo, el material nunca fue emitido en su momento, debido a una cancelación de último minuto por parte del canal. Dayanita manifestó su sorpresa y molestia al ver que el contenido fue difundido ahora, en medio de su conflicto público.

PUEDES VER: Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: 'Hay un contrato vigente'

Dayanita acusa al programa de Panamericana TV

En sus historias de Instagram, Dayanita calificó como “completamente incómoda” la situación y cuestionó el proceder de 'La noche habla'. “Me buscaron para una nota con mi orquesta, hicieron la entrevista y a última hora me cancelaron. Ahora que supuestamente estoy pasando por esta situación quieren tocar este tema”, expresó.

La comediante recalcó que la entrevista no corresponde a su presente y lamentó que se utilice su imagen en un momento en el que enfrenta críticas y ataques en redes sociales. Este episodio se suma a la serie de desencuentros que ha tenido desde que dejó el elenco de 'JB en ATV', lo que también derivó en tensiones con Jorge Benavides y comentarios públicos de Ernesto Pimentel, conocido como 'La Chola Chabuca'.

PUEDES VER: Dayanita le reclama a Magaly Medina por 'atacarla' tras abandonar 'JB en ATV': 'No soy sobona con nadie'

Polémica entre Jorge Benavides y 'La Chola Chabuca'

Tras difundirse el avance de su entrevista exclusiva en 'Esta noche', programa conducido por Ernesto Pimentel en Panamericana TV, Dayanita quedó envuelta en una nueva polémica. Su exjefe Jorge Benavides reaccionó enviando una carta notarial al gerente de producción de América Televisión, en la que su productora sostiene que la actriz cómica aún mantiene un contrato vigente que le prohíbe aparecer en otros espacios televisivos, por lo que habría incurrido en un incumplimiento.

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Dayanita le reclama a Magaly Medina por 'atacarla' tras abandonar 'JB en ATV': "No soy sobona con nadie"

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

Darinka Ramírez critica a la madre de Jefferson Farfán por su relación con su hija: "No ha sido una abuela presente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Joven venezolana revela las mentiras de Josimar sobre su relación con María Fe Saldaña: "Tengo audios súper comprometedores"

Mujer niega ser prima de Josimar en escándalo de infidelidad y expone detalles inéditos de su vínculo: "Este año me pidió mi número"

