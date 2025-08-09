Dayanita se quiebra con conmovedor mensaje de su madre tras crisis económica: "Prometo ser mejor persona"

La actriz cómica Dayanita vivió uno de los momentos más emotivos en televisión durante su participación en el programa 'Esta Noche' con la Chola Chabuca. En medio de una entrevista donde habló sobre su difícil situación económica y la depresión que enfrenta, recibió la inesperada visita de su madre, Doña Rosa, con quien protagonizó un sentido abrazo que la hizo romper en llanto. “Prometo siempre cuidarla, darle todo lo que no pudimos tener. Prometo ser mejor persona, pero sé que para mí es difícil”, expresó Dayanita con la voz entrecortada.

El reencuentro se dio luego de que la artista reconociera públicamente los errores de su pasado, como su abrupta salida de 'JB en ATV', y confesara los duros momentos que vive tras haber culminado su temporada en el circo en Chepén. La llegada de su progenitora no solo fue una sorpresa, sino también un recordatorio del apoyo incondicional de su familia en medio de la tormenta.

Dayanita tiene emotivo encuentro con su madre tras crisis económica

En el set de Esta Noche, Dayanita recibió la visita de Doña Rosa, quien ingresó con una gran sonrisa y le dedicó un mensaje de aliento que la conmovió hasta las lágrimas. “Que siga adelante con las cosas que está pasando, que no desmaye. Con la ayuda de Dios todo le va a salir bien”, manifestó la madre de la actriz.

El emotivo momento dejó ver el profundo vínculo entre ambas. Dayanita, notablemente afectada, prometió cuidarla y esforzarse por mejorar como persona, aunque admitió que el proceso no es sencillo. “Es una hija tranquila, me ayuda en todas las cosas”, añadió Doña Rosa, resaltando las virtudes de su hija y pidiéndole que ignore las críticas y comentarios negativos en redes sociales.

La cómica también aprovechó la oportunidad para reafirmar el amor que siente por su madre y su familia, advirtiendo que no permitirá que nadie les haga daño. “Lo único que le voy a decir a ella es que la amo y que nunca intenten hacerle daño a mi familia”, sostuvo con firmeza.