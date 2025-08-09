Dayanita vuelve a ser protagonista de una nueva polémica tras anunciarse su entrevista exclusiva en 'Esta noche', programa conducido por Ernesto Pimentel. Lo que la actriz cómica no previó fue la reacción de su exjefe Jorge Benavides, quien decidió enviar una carta notarial hacia el gerente de producción de América Televisión. En el documento, la productora de JB argumenta que la actriz cómica mantiene un contrato vigente que le impide aparecer en otros espacios televisivos, lo que estaría incumpliendo a raíz del avance de la entrevista difundido por el canal.

Sobre el tema, Magaly Medina comentó en su programa: "Jorge Benavides está en guerra abierta con América Televisión y esta vez porque existe un contrato vigente de Dayanita con la productora de Jorge Benavides. Hay un contrato que no se ha solucionado, que Dayanita sigue incumpliendo". La conductora mostró la carta notarial y detalló los reclamos que el humorista y figura de ATV ha hecho públicos contra América TV.

Jorge Benavides reclama a América TV tras entrevista a Dayanita

Este 8 de agosto, la productora de Jorge Benavides, Jokami Producciones, envió una carta notarial al gerente de producción de América Televisión debido a las imágenes del avance de la entrevista a Dayanita con La Chola Chabuca. En el documento se hace aviso de que la actriz cómica mantiene un contrato de servicios artísticos y cesión de derechos.

“Lo que nos hace titulares nos hace titulares de los derechos respecto a sus intervenciones en cualquier medio de comunicación pública o privada. Siendo así, el contrato mantiene su vigencia en lo que corresponda la exclusividad”, se detalla en la misiva mostrada en ‘Magaly TV, la firme’.

Esto significaría que Dayanita estaría incumpliendo una cláusula contractual que le impide presentarse en otros espacios que no sean los programas de ATV. Además, el documento también advierte a América Televisión que este aviso busca prevenir posibles consecuencias legales si se continúa con la emisión de la entrevista.

Dayanita muestra arrepentimiento tras dejar 'JB en ATV'

Días atrás, Dayanita preocupó a sus seguidores al romper en llanto durante una transmisión en TikTok. La actriz se mostró afectada porque tiene problemas económicas que la han obligado a dejar de pagar su departamento en Lima y vivir en la carpa de su circo en Chepén, en La Libertad.

Dayanita también expresó su arrepentimiento por sus decisiones del pasado, incluyendo su salida abrupta de 'JB en ATV'. "Mira ahora cómo estoy viviendo, acá arrinconada. Estoy en un circo trabajando, no me avergüenzo de lo que hago… a veces me arrepiento de todo…”, afirmó la actriz cómica.

Como se recuerda, a finales de julio, la influencer tomó la decisión de abandonar el programa de Jorge Benavides, argumentando tener problemas de salud mental. Ante esto, el famoso humorista decidió cerrarle las puertas y afirmar que no le volvería a dar una tercera oportunidad.