Diego Chavarri desmiente a Onelia Molina y asegura que no le fue infiel: "Eso nunca paso"

Diego Chavarri, conocido por su participación en la televisión peruana, respondió a las recientes declaraciones de Onelia Molina. En un video publicado en sus redes sociales, el exfutbolista desmintió las acusaciones de infidelidad que le hizo Molina, asegurando que lo que ella mencionó "nunca ocurrió". La polémica surgió cuando la influencer insinuó que la relación entre ambos se vio afectada por una traición. Sin embargo, Chavarri negó de manera rotunda esa versión de los hechos.

Chavarri declaró para las cámaras del programa América Hoy, donde negó tajantemente alguna infidelidad en contra de Onelia Molina y aseguró que lo que él haga una vez terminada la relación es asunto suyo. "Yo lo aclaré en su momento y sí me molestó. Nosotros terminamos un día, no recuerdo bien el día, y después de varios días me vieron saliendo con mis amigos, abrazando a una amiga mientras caminaba. Por último, el tiempo que me demore para estar o verme con alguien es cosa mía. Yo, desde que termino una relación, ya no estoy con nadie", expresó el exfutbolista.

Chavarri y Molina: una relación marcada por la controversia

Diego Chavarri y Onelia Molina han sido protagonistas de varias historias, ya que su relación captó la atención en algún momento de la farándula peruana y aunque terminó en medio de diversas especulaciones sobre las razones de su ruptura. Aunque ambos dejaron claro que las cosas entre ellos ya no estaban funcionando, las recientes declaraciones de Molina sobre una infidelidad elevaron la situación. La respuesta de Chavarri, directa y sin rodeos, busco poner fin a los rumores y aclarar su versión de los hechos.

Así mismo, la expareja ha dado de que hablar luego de la reacción que tuvo Onelia Molina cuando Diego Chavarri ingresará al programa 'Esto es Guerra', aunque la modelo aseguro estar tranquila, se ha generado cierta especulación de ambos chicos reality al trabajar juntos.