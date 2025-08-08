Josimar niega infidelidad a María Fe Saldaña y afirma que la mujer de las imágenes es su ‘prima’

El cantante Josimar se encuentra en medio de la polémica tras haber sido captado junto a una mujer que no es su pareja, María Fe Saldaña, con quien acaba de convertirse en padre por segunda vez. El salsero, actualmente de gira por Europa, habló con reporteros de 'Magaly TV: la firme' para negar los rumores de infidelidad y presentó a su acompañante como su 'prima', pese a no tener un vínculo sanguíneo.

El programa de espectáculos reveló que la mujer se llama Verónica González, quien trabaja como manicurista y es de nacionalidad venezolana. Al ser consultado sobre su vínculo, Josimar comentó que ella es pareja de un primo suyo, motivo por el cual le tiene aprecio y la trata como si fuera su familia. "La conocí por mi primo, por eso le digo prima (¿Es pareja de algún primo tuyo?) Sí, por eso me dice primo, así de simple", fue la respuesta del salsero.

Josimar afirma tener pruebas de que la mujer misteriosa sería su 'prima'

En el informe de 'Magaly TV, la firme', se mostró que la mujer ampayada con Josimar publicó en sus redes sociales imágenes compartiendo momentos con el cantante y refiriéndose a él como su 'primo'. Sin embargo, llamó la atención que en ninguna publicación aparece el supuesto primo con quien ella mantendría una relación. Además, en un video, la joven habría afirmado que actualmente se encuentra soltera.

A pesar de lo mostrado, el líder de Josimar y su Yambú afirmó tener pruebas fotográficas que demostrarían la relación amorosa de la venezolana y su primo, y aseguró que ya se los habría mostrado a María Fe Saldaña, la madre de sus hijos. "Si tengo fotos de ellos juntos, pero ese no es tema mío, es de ellos y no quiero poner cosas que no son de mi asunto. A la que tengo que mostrar esas fotos, ya se los mostré", respondió.

¿Qué dijo María Fe Saldaña sobre el vínculo entre Josimar y su 'prima'?

El programa se comunicó con María Fe Saldaña para consultarle si tenía conocimiento sobre la cercanía entre Josimar y su supuesta ‘prima’. La joven admitió que el cantante le envió las imágenes, pero evitó responder si cree en su versión, y señaló que preferirá conversar con él cuando regrese a Estados Unidos.

"Me envió unas fotos, nada más (¿Le crees o tienes dudas?) Lo demás lo conversaremos cuando él llegue aquí a mi casa", respondió la madre de los hijos del cantante, sin dar más detalles.

Al parecer, María Fe Saldaña no estaría completamente convencida de la versión de Josimar. En los últimos días, ha llamado la atención al publicar indirectas que muchos han interpretado como señales de una posible crisis en su relación.