Mario Irivarren dedica tiernas palabras a Onelia Molina tras confirmar que están intentando retomar su relación: "La amo"

Tras los crecientes rumores de una posible reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina, el conductor de 'Good Time' confirmó que ambos se encuentran en un proceso recomposición de su relación.

Mario Irivarren y Onelia Molina están intentando retomar su relación, según el conductor de 'Good Time'.
Mario Irivarren y Onelia Molina están intentando retomar su relación, según el conductor de 'Good Time'.

Los crecientes rumores de una posible reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina aumentaron luego de que ambos publicaran fotos de su visita a los nevados en Chile durante un reciente viaje por Fiestas Patrias. Aunque han evitado ser vistos juntos, el integrante de 'Esto es guerra' se pronunció sobre el tema en el podcast 'Good Time' y confirmó que se está en un proceso de recomposición de su relación con la joven odontóloga.

Aunque dejó en el aire la posibilidad de que retome su relación con la arequipeña, confesó sentir un profundo amor por ella. Asimismo, le dedicó un tierno mensaje resaltando lo importante que es para él y lo que significa en su vida.

PUEDES VER: Mario Irivarren evita responder si se casará con Onelia Molina y Magaly Medina le advierte: "Él no se quiere casar contigo"

lr.pe

"Onelia es una mujer espectacular y llena de virtudes. Es inteligente, trabajadora, es guapa, es tranquila, es divertida. Y es inevitable para mí sentir el amor que yo siento por ella (...) Yo la amo. Ella siempre será mi amor, así si la vida nos permite estar juntos o el destino es caprichoso y quiere que nos separemos", señaló Mario Irivarren.

Mario Irivarren confiesa que se casaría con Onelia Molina

Durante el episodio del jueves 7 de agosto en 'Good Time', Tonino, Gerardo Pe y Laura Spoya pusieron en aprietos nuevamente a Mario Irivarren tras su participación en 'Esto es Guerra'. Como se sabe, el exchico reality evitó responder la pregunta de con quién de sus tres exparejas (Onelia Molina, Alondra García Miró y Vania Bludau) se casaría.

PUEDES VER: Diego Chávarri regresa a 'Esto es guerra': así fueron las inesperadas reacciones de su expareja Onelia Molina y Mario Irivarren

lr.pe

Ahora sus compañeros del streaming le volvieron a consultar lo mismo y este no dudó en responder que contraería matrimonio con la joven arequipeña. "Me caso con Onelia y beso a Onelia. A las demás las bloqueo", confesó. Su respuesta generó emoción entre sus colegas. "Eso me suena a confesión", indicó la exMissPerú.

