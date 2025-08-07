Los crecientes rumores de una posible reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina aumentaron luego de que ambos publicaran fotos de su visita a los nevados en Chile durante un reciente viaje por Fiestas Patrias. Aunque han evitado ser vistos juntos, el integrante de 'Esto es guerra' se pronunció sobre el tema en el podcast 'Good Time' y confirmó que se está en un proceso de recomposición de su relación con la joven odontóloga.

Aunque dejó en el aire la posibilidad de que retome su relación con la arequipeña, confesó sentir un profundo amor por ella. Asimismo, le dedicó un tierno mensaje resaltando lo importante que es para él y lo que significa en su vida.

"Onelia es una mujer espectacular y llena de virtudes. Es inteligente, trabajadora, es guapa, es tranquila, es divertida. Y es inevitable para mí sentir el amor que yo siento por ella (...) Yo la amo. Ella siempre será mi amor, así si la vida nos permite estar juntos o el destino es caprichoso y quiere que nos separemos", señaló Mario Irivarren.

Mario Irivarren confiesa que se casaría con Onelia Molina

Durante el episodio del jueves 7 de agosto en 'Good Time', Tonino, Gerardo Pe y Laura Spoya pusieron en aprietos nuevamente a Mario Irivarren tras su participación en 'Esto es Guerra'. Como se sabe, el exchico reality evitó responder la pregunta de con quién de sus tres exparejas (Onelia Molina, Alondra García Miró y Vania Bludau) se casaría.

Ahora sus compañeros del streaming le volvieron a consultar lo mismo y este no dudó en responder que contraería matrimonio con la joven arequipeña. "Me caso con Onelia y beso a Onelia. A las demás las bloqueo", confesó. Su respuesta generó emoción entre sus colegas. "Eso me suena a confesión", indicó la exMissPerú.