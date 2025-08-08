Jazmín Pinedo detiene su programa en vivo por llamada de su hija y se preocupa: “Puede ser una emergencia”

Jazmín Pinedo recibió una sorpresiva llamada de su hija en plena conducción de ‘Más espectáculos’, de América Televisión, el viernes 8 de agosto. El hecho llevó a que la modelo interrumpiera el programa, pidiera disculpas a los televidentes y contestara, ya que le pareció extraño que su pequeña la llamara y pensó que podía tratarse de una emergencia.

“Hay mil disculpas, pero es la reina, la verdadera. Tengo que contestar porque puede ser una emergencia. Espérenme. ¿Aló? Mi amor, estoy en programa en vivo, mi reina”, le dijo Jazmín Pinedo a su hija de 9 años, Khalessi, fruto de su relación con Gino Assereto, mientras sostenía su celular.

¿Por qué llamó la hija de Jazmín Pinedo a su madre en vivo?

Jazmín Pinedo se mostró en alerta al recibir la llamada de su hija durante la trasmisión en vivo y se vio obligada a contestar, pensando que podría tratarse de una emergencia. Sin embargo, no fue así: la pequeña llamó solo para decirle lo bien que se veía en televisión. “Ay, mami, solo quería decirte que te ves hermosa hoy”, señaló la pequeña.

El gesto emocionó a la conductora de ‘Más espectáculos’, quien le respondió con cariño, pero le explicó que debía colgar porque su productor le estaba mirando mal por la interrupción que hizo en vivo. “Ay amor, te amo hijita, ya te voy a ver, vale. Espérame que ya voy a terminar, que mi productor me está mirando mal y tengo que colgar, ya (‘Sí, no te preocupes o si no se va a molestar’). Te amo (‘yo más’), fue la breve, pero dulce conversación que sostuvieron madre e hija en pleno programa.

“Hay prioridades en la vida, mil disculpas, ahora si vamos a continuar con la información”, concluyó la ‘chinita’, retomando con normalidad la programación de su noticiero de espectáculos.

Usuarios se conmueven por llamada de hija a Jazmín Pinedo en vivo

El tierno momento entre Jazmín Pinedo y su hija se hizo viral en redes sociales. Diversos usuarios se emocionaron por lo mucho que la pequeña quiere a su madre.

“La mejor llamada”, “Hay prioridades”, “Normal, porque si puede ser una emergencia sí puede contestar”, “Khale es la niña más linda”, “Qué linda”, “Tienes razón, hay prioridades, “Una llamada para alegrar más su día”, fueron algunos de los cientos de comentarios que se leyó en redes sociales.