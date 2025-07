Magaly Medina sorprendió a los televidentes al confesar en su programa que está considerando volver a la universidad para retomar sus estudios de periodismo, carrera que abandonó a los dos años y medio en la Universidad Jaime Bausate y Meza, cuando decidió enfocarse por completo en la televisión. Sin embargo, tras una reciente conversación con Beto Ortiz en su podcast, donde él le reveló que planea regresar a las aulas para culminar su carrera, la conductora se mostró más motivada y admitió que está pensando seriamente en hacer lo mismo.

"Pero yo no iría como él, todos los días a clases, ¿y qué hago con el programa? ¿Quién lo hace? Ni modo, así que yo tendría que hacer unas clases virtuales, pero sí, yo creo que el hablar con él me ha motivado bastante. Es una idea que me viene rondando hace tres años, pero de verdad, mis ocupaciones me impiden dedicarme a solo ser una alumna universitaria", afirmó la conductora.

Magaly Medina confiesa que volvería a la universidad para culminar sus estudios

La popular ‘Urraca’ confesó su deseo de culminar sus estudios universitarios, pero reconoció que su trabajo en la televisión y los múltiples proyectos que lidera serían un gran impedimento para retomar las clases y adaptarse nuevamente a la vida académica.

"Cómo le dije, me ha motivado a salir de mi zona de confort. Lo que pasa es que a mí me da mucha pereza tener que estudiar algo que todos los días acá practicamos y hacemos. Además, ir otra vez a clases universitarias a mí me parece un poco pesado, cuando tengo tantas cosas, tantos proyectos en mi cabeza", declaró en su programa 'Magaly TV, la firme'.