Un tenso momento se vivió en el set de 'El valor de la verdad', luego de que Beto Ortiz se enfadara con Renzo Spraggon, amigo de Bruno Agostini. El exchico reality argentino salvó al español de responder la pregunta 15 - "¿Fue armani tu romance con Shirley Arica?" - lo cual provocó el duro reclamo del conductor del espacio de Panamericana Televisión. "No entiendo, ¿por qué hiciste eso?", expresó el periodista totalmente contrariado.

Pese a este impase, Bruno Agostini no dudó en salir en defensa del excombatiente y aseguró que estaba conforme con lo que hizo. "Está perfecto", expresó el modelo europeo. Cabe precisar que esta polémica pregunta sobre la popular 'Chica realidad' fue cambiada por “¿Tienes más jale que Fabio con las mujeres?”. Bruno respondió que sí y comentó: “No me gusta compararme con mi hermano, pero en la intimidad, Fabio es el amargado y yo el loco, divertido, aventurero, el que siempre está de fiesta he sido yo".

Beto Ortiz confronta a Renzo Spraggon en 'El valor de la verdad'

Durante una intensa ronda de preguntas en el programa, Bruno Agostini recibió una interrogante que generó tensión inmediata en el set: “¿Fue Armani tu romance con Shirley Arica?”. El participante, lejos de esquivarla, expresó su disposición a responder sin dudar. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar palabra, su compañero Renzo Spraggon interrumpió el momento al accionar el botón rojo, bloqueando la respuesta.

La decisión tomó por sorpresa a Beto Ortiz, quien cuestionó el accionar de Renzo: “¿Por qué hiciste eso si él dijo que la quería responder? ¿Qué parte de ‘la quiero responder’ no entendiste?”. Renzo justificó su intervención asegurando que “hay cosas que por ahí es mejor dejarlas ahí”. Al consultarle a Bruno si coincidía con esa postura, este respaldó a su amigo afirmando: “Está perfecto”.

La situación cerró con un comentario sarcástico del conductor: “Espero que la pregunta de reemplazo sea horrible”, generando risas entre los presentes y dejando en el aire lo que podría haber sido una revelación mediática.