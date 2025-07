Magaly Medina se pronunció por primera vez tras la decisión del influencer Valentino de dejar la comunidad LGBTQI+ para empezar una nueva vida como “macho peruano”, según él mismo explicó, motivado por múltiples decepciones amorosas con los hombres.

Frente a esta noticia, ‘la urraca’, quien no ha ocultado su admiración por el joven creador de contenido oriundo de Ventanilla, se mostró conmovida afirmando que, sin importar su identidad de género, el público seguirá queriéndolo.

“Su público le tiene cariño no porque se vista como hombrecito o se porte como macho, o porque un día aparezca con ese espíritu femenino, que para mí, le queda mucho mejor. Amo sus rulos, sus uñas de colores. Él es un personaje que crece, que madura frente a nuestros ojos. Él, un poco, quiere ir contra la corriente y fastidiar a sus haters”, señaló la presentadora en vivo sobre Valentino.

Magaly Medina le aclara a Valentino que el amor es difícil tanto para hombre y mujer

Al enterarse de que la decisión de Valentino de dejar la comunidad LGBTQI+ se debió a varias decepciones amorosas, Magaly Medina le envió un mensaje claro: no puede ir en contra de su naturaleza y el amor es complicado para todos, sin importar el género.

“Ese sentir que él tiene de ser mujer no cambia porque varíes de ropa, por cambiarse el peinado o porque te dejes de rizar las pestañas. Eso está dentro de su naturaleza y él no puede ir contra eso. Pues bien, valentino, espero no te decepciones, pues creo que, para ambos géneros, el amor es difícil”, comentó la figura de ATV en vivo mientras mostraba de la nueva figura masculina de Valentino.