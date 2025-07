Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la actuación de Nicola Porcella. En esta oportunidad, la conductora de 'Magaly TV, la firme', no dudó en lanzar un nuevo dardo al exguerrero luego de que este se defendiera de las críticas que viene recibiendo por su trabajo en la telenovela 'Amanecer'. La 'Urraca' no solo afirmó que el peruano radicado en México "no tiene talento", sino que también le recomendó una dosis de humildad ante las apreciaciones que recibe.

Tras su debut en la producción protagonizada por estrellas como Fernando Colunga y Livia Brito, Porcella fue duramente cuestionado por algunos críticos, llegando incluso a ser catalogado como uno de los peores actores que ha visto la televisión mexicana en los últimos años. En medio de ese panorama, el exparticipante de La casa de los famosos realizó una autorreflexión, aunque no sin restar importancia a las opiniones ajenas, actitud que no fue bien recibida por Magaly Medina.

Magaly Medina se burla de Nicola Porcella tras defender su carrera como actor

En la última edición de su programa 'Magaly TV, la firme', transmitida el 23 de julio, la periodista de espectáculos cuestionó a Nicola Porcella luego de que él saliera al frente a pronunciarse ante los cuestionamientos por su trabajo en 'Amanecer'. "Le han dado de alma algunos críticos mexicanos, pero él ahora ha decidido defenderse. Se defiende diciendo que trabaja con grandes actores y actrices que le dan tips", manifestó Medina.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, aunque el peruano de 37 años ha mostrado cierta evolución, aún carece de habilidades interpretativas que lo respalden. "Hemos repasado su carrera actoral, que pasó sin pena ni gloria en Perú, y realmente ese chico no tiene talento. Por lo menos, hasta ahora no ha mostrado ser un actor dramático de polendas. Algo se ha superado, definitivamente, pero ustedes comparen", sentenció.

Magaly Medina le recomienda una dosis de humildad a Nicola Porcella

Más adelante, Magaly no dudó en destacar el cariño que Nicola Porcella recibe del público de México, el cual le ha abierto muchas puertas. Sin embargo, también le recomendó una dosis de humildad, argumentando que las críticas, especialmente las negativas, sirven para aprender y mejorar.

"No salgas al frente a pechar al que te critica. Está bien que la gente critique, que elogie. No siempre vamos a querer recibir solamente una marea de halagos. De eso no se vive. Los artistas, y sobre todo los más exitosos, vivimos un poco de toda esa mezcla: de odio, de críticas sin razón, de críticas constructivas y destructivas. Recibimos elogios, halagos, pero es mejor escuchar más lo que dicen mal de uno que lo que hacemos bien porque aprendemos más. Ojalá él lo tome mejor, con más humildad, porque creo que la crítica hay que tomarla así, con bastante humildad", argumentó la conductora.