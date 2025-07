Magaly Medina no cree que tiktoker Valentino haya "dejado" la comunidad LGBTQI+. Foto: Composición LR/captura Youtube/captura TikTok | Foto: Composición LR/captura Youtube/captura TikTok

El cambio de imagen y orientación declarado por Valentino, popular tiktoker peruano con más de 4 millones de seguidores, ha generado reacciones en las redes. En una reciente transmisión en vivo, el creador de contenido anunció que dejará atrás su estilo llamativo y aseguró que ahora quiere ser heterosexual, afirmando incluso que ya tiene una pareja mujer.

Este giro en su estética llamó la atención de la periodista Magaly Medina, quien cuestionó en su programa 'Magaly TV, la firme, emitido el miércoles 23 de julio, expresó la importancia de la autenticidad frente a la presión social que viven los influencers.

Magaly Medina opina sobre tiktoker Valentino

Magaly Medina se refirió a la decisión de Valentino, conocido por su carisma y por haber ganado popularidad en TikTok gracias a su estilo llamativo, donde destacaban los atuendos femeninos, uñas decoradas y una actitud sin filtros. La conductora cuestionó el motivo detrás del cambio, dejando claro que no cree que sea una transformación genuina. “Él es un personaje que ha sabido crecer frente a nuestros ojos, y esa esencia no se borra por ponerse un saco o dejarse de rizar las pestañas. No puede ir contra su naturaleza”, indicó Medina en vivo.

La periodista planteó que figuras como Valentino, que se han construido sobre la ruptura de estereotipos, enfrentan una presión constante del público y de sus detractores. “Hay gente que le tiene un poco de cierto recelo”, señaló.

Valentino cuenta por qué quiere ser heterosexual

En una reciente transmisión en vivo con su comunidad, Valentino mostró su nuevo look, adoptando ropa masculina y dejando atrás su apariencia extravagante. Durante el directo, declaró que ha decidido volverse heterosexual debido a sus repetidas decepciones amorosas. “¿Creen que esto es show? ¿Show? Las payasas que siguen (hablando)”, dijo, ante las críticas que lo acusan de fingir por atención.

El influencer también reveló que ha iniciado una nueva etapa en su vida y que actualmente está saliendo con una joven. Según sus propias palabras, busca “explorar nuevas experiencias” y dejó claro que esta decisión no forma parte de ningún espectáculo.