Flavia Laos sorprendió a muchos con su nueva apariencia durante la celebración de su cumpleaños número 28, luego de que se especulara sobre presuntos retoques estéticos. Esto provocó duras críticas de Magaly Medina, quien en su programa lanzo un comentario bastante polémico: “¿Qué se ha hecho Flavia Laos?”, preguntó, y luego añadió una inusual comparación: “Parece un pavo navideño por los rellenos que tiene. Antes era bonita con rasgos delicados y de manera natural, ¿Por qué arruinar algo que era bonito?”, sentenció la ‘urraca’ en vivo.

Las redes sociales también la cuestionaron por su nueva imagen y la compararon con figuras mediáticas como “Susy Díaz” y “Sheyla Rojas”. Frente a las críticas, la propia Flavia Laos decidió responder con seguridad y se mostró al natural, sin maquillaje, en su cuenta oficial de Instagram. Además, acompañó la publicación con un irónico mensaje: “Me vengo riendo”, dejando claro que las burlas no le afectan.

Flavia Laos ignora las críticas y se muestra sin maquillaje en redes sociales

Flavia Laos, influencer, actriz y modelo, abrió la caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para interactuar con sus seguidores. Fue entonces cuando uno de ellos le pidió: “Foto sin maquillaje para que dejen de hablar”.

Lejos de ignorar la consulta, la exprotagonista de ‘Ven baila quinceañera’ decidió complacer a la usuaria y compartió un video en el que aparece completamente al natural, sin una gota de maquillaje, junto a un peculiar mensaje: “Me vengo riendo con todo lo que hablan”, en clara referencia a las críticas de Magaly Medina y otros detractores.

En el clip, Flavia Laos se luce relajada, con su cabello casi rubio, sus ojos verdes y una amplia sonrisa, dejando atrás los rumores sobre supuestos retoques estéticos en el rostro.

Flavia Laos sin maquillaje. Foto: Instagram.

Flavia Laos menosprecia el pisco peruano en su cumpleaños

Durante su cumpleaños, Flavia Laos charlaba con el streamer Diealis. Sin embargo, hizo un comentario que generó polémica en redes sociales al faltarle el respeto a uno de los productos que forman parte de la identidad del Perú. “¿Quieres un whisky caro o un pisco de m**?”*, dijo la influencer en un clip que fue viralizado por la web de Instarándula.

"Flavia, al ser una peruana que está triunfando, expresarse así de un producto bandera, no es adecuado. ¡Qué horrible expresión! No me gusta nada", aseguró el periodista Samuel Suárez, dueño de dicho medio de comunicación.