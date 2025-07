Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, fue visto muy bien acompañado durante el evento FFC93 (Fusion Fighting Championship), que se llevó a cabo el jueves 17 de julio. En medio de rumores de un posible romance, la presencia de Shirley Arica no pasó desapercibida, ya que fue una de las invitadas del espectáculo, al que también asistieron otras figuras de la farándula local.

Según el adelanto del programa ‘Magaly TV: la firme’, se difundieron imágenes inéditas que evidencian la cercanía entre el organizador del evento, Jackson Mora, y Shirley Arica, quien incluso había estado promocionando el show en sus redes sociales. Pese a la conocida rivalidad entre Shirley y Tilsa Lozano, el exluchador no dudó en mostrarse públicamente con la modelo, a quien llevó incluso a una fiesta posterior.

Jackson Mora y Shirley Arica juntos nuevamente

En el avance del programa de Magaly Medina se observa a Jackson Mora acercándose al asiento de Shirley Arica para saludarla durante el evento de artes marciales mixtas. Pero eso no fue todo. Las cámaras también captaron momentos posteriores, cuando el exesposo de Tilsa Lozano habría llevado a la modelo a una discoteca en Miraflores junto a un grupo de amigos.

En las imágenes se ve a Shirley bailando al ritmo de la música, botella en mano, mientras Jackson Mora disfruta de unos tragos. Esta aparición juntos alimenta aún más los rumores de un posible romance, sobre todo después de que el exluchador firmara su divorcio con Tilsa Lozano el pasado 11 de junio.

Tilsa Lozano reaccionó al acercamiento entre Jackson Mora y Shirley Arica

Shirley Arica sorprendió en redes sociales al mostrar un paquete especial enviado por Jackson Mora, que incluía entradas preferenciales y regalos del evento de FFC. La modelo se mostró entusiasmada mientras hacía el unboxing en vivo, dejando ver que fue invitada como “invitada especial” por quien ahora llama cariñosamente 'El Monstro', evidenciando así un nuevo acercamiento con el ex de Tilsa Lozano.

Sin embargo, al ser consultado por el programa 'La noche habla', conducido por su exesposa Tilsa Lozano, Jackson Mora reaccionó con groserías, lo que generó una fuerte respuesta de su exesposa. “Créame que a mí no me agrada tocar estos temas (...), no me causa gracia mencionar que invitó a esta, a aquella, que fui cornuda”, comentó incómoda. Luego, sentenció con firmeza: “Yo no voy a caer en el juego de nadie. Así como a él le llega al p… mi programa, a mí me llega al p… lo que él diga”.